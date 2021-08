Perspectives d’expiration F&O 21 août: Nifty se dirige vers l’objectif de 16 500, Bank Nifty pourrait se négocier dans la fourchette 35500-36300

Il faut garder cela à l’esprit et continuer à enregistrer des bénéfices en temps opportun sur les transactions dynamiques.

Par Sameet Chavan

Le mois d’août a commencé en fanfare la semaine dernière, car nous avons non seulement réussi à atteindre le cap tant attendu de 16 000, mais nous l’avons également dépassé de manière convaincante. Cela a été suivi d’un début tranquille cette semaine. En fait, au cours des trois premières séances de bourse, nos marchés se sont consolidés avec un soupçon de réalisation de bénéfices à des niveaux inférieurs. Heureusement, les puissants ours ont fourni un coussin dans la fourchette inférieure de 16200 à 16170 pour le Nifty.

Le jour de l’expiration hebdomadaire, nous avons démarré légèrement plus haut et après un petit hoquet au premier semestre ; le marché a connu un mouvement haussier progressif pour enregistrer un nouveau record historique à 16375.

Sans aucun doute, la tendance reste haussière et, plus important encore, le marché au sens large a retrouvé son élan après avoir été battu au cours des 3 à 4 dernières séances de bourse. Il serait difficile pour l’indice de référence de suivre le même rythme maintenant. Par conséquent, malgré une forte tendance haussière, il faut éviter les paris agressifs sur l’indice à ce stade. Nous verrions un mouvement progressif pour tester de nouvelles meules de 16500 et au-delà; mais en attendant, attendez-vous à ce que les actions individuelles se comportent bien. Il est conseillé aux traders de se concentrer davantage sur les actions individuelles et de continuer avec une approche étape par étape.

Alors que nous entrons dans la prochaine expiration hebdomadaire, l’OI le plus élevé s’élève toujours à 16 300 puts, suggérant un soutien immédiat pour Nifty

Étant donné que nous sommes à des niveaux aussi élevés, il convient d’éviter la complaisance car toute aberration sur le front mondial peut entraîner une baisse écrasante de notre marché. Il faut garder cela à l’esprit et continuer à enregistrer des bénéfices en temps opportun sur les transactions dynamiques. Le support sacro-saint est maintenant clairement visible à 16200 – 16170 à court terme.

En ce qui concerne Bank Nifty, il se réveille soudainement un jour et montre des signes d’un mouvement d’évasion. Mais là encore, l’élan s’estompe d’un coup dans cet espace, entraînant une phase de consolidation. De même, depuis quelques jours, la Bank Nifty a fait de vaillantes tentatives pour franchir le mur solide de 36200 – 36300 ; mais incapable de le faire. Seule une cassure durable en dehors de cette fourchette à la hausse entraînerait une évolution plus rapide de l’espace bancaire. Jusque-là, considérez 36300 – 35500 comme une plage immédiate.

En ce qui concerne l’activité d’options, nous avons vu une énorme conviction de la part des auteurs de put mercredi à la grève de 16200. Jeudi, la base s’est déplacée vers le haut à 16300. Tout au long de la journée, ce niveau a été défendu de manière convaincante et alors que nous entrons dans le à la prochaine expiration hebdomadaire, l’OI le plus élevé s’élève toujours à 16 300 puts, suggérant un soutien immédiat pour Nifty. D’un autre côté, il n’y a pas beaucoup d’activité des rédacteurs d’appels au cours de la prochaine expiration hebdomadaire. Il serait intéressant de voir comment les choses se dérouleront vendredi.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

