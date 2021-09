Perspectives d’expiration F&O 23 septembre : support Nifty à 17500, Bank Nifty continuera de remonter au-dessus de 38000

Si nous assistons à une cassure durable au-delà de 37800 – 38000, nous verrions la poursuite de cette dynamique haussière dans l’espace bancaire.

Par Sameet Chavan

Après un week-end prolongé, les marchés ont ouvert sur une note plate lundi, puis nous avons assisté à des prises de bénéfices tôt le matin pour faire glisser l’indice de référence sous la barre des 17300. Cependant, Nifty a réussi à récupérer une grande partie des pertes pour récupérer 17350 sur une base de clôture. Le jour suivant, nous avons eu une ouverture d’écart, puis Nifty a continué à marquer de nouveaux records au cours de la première heure de négociation. Malheureusement, en l’absence d’achat de suivi, l’indice s’est consolidé par la suite pour conclure la session légèrement en dessous de 17400. Au cours des deux sessions restantes, le Nifty a repris sa trajectoire haussière, mais cette fois, c’est avec une immense dynamique d’achat pour atteindre de nouveaux jalons. L’expiration hebdomadaire s’est soldée par des gains décents de plus de six dixièmes de pour cent pour enregistrer de nouveaux sommets au-delà de 17600.

Ces derniers jours, Nifty était piégé dans une petite plage et finalement, il a réussi à trouver un élan. La tendance est extrêmement forte mais honnêtement, le mouvement actuel ne nous rassure pas du tout. Nous réitérons que lorsque les choses commencent à se gâter et qu’il n’y a aucun signe de correction, le marché surprend. Oui, il est difficile de prédire l’heure précise, mais il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Pour le moment, nous ne conseillons pas de vendre à découvert, mais au moins on peut choisir de continuer à enregistrer des bénéfices à intervalle régulier et de rester léger sur les positions.

On peut toujours continuer avec une approche centrée sur les actions en suivant des stop loss stricts ; car ils offrent toujours de meilleures opportunités commerciales. Maintenant, en ce qui concerne les niveaux immédiats, 17500 – 17450 – 17350 doivent être considérés comme des supports clés. Puisque nous négocions en territoire inconnu, il est difficile de projeter les niveaux à la hausse et donc, juste pour comprendre, chaque niveau psychologique de 100 points peut être considéré comme des points cruciaux.

L’indice bancaire s’est taillé la part du lion au cours des deux derniers jours, alors que nous avons vu Bank Nifty se précipiter vers ses plus hauts records jeudi. La Bank Nifty est enfin sortie de la phase de sommeil et de la façon dont elle se présente, elle devrait idéalement conduire les indices de référence vers de nouveaux sommets. Mais revenant maintenant à notre position récente, nous serions certainement attentifs à l’ensemble des débats de la session à venir. Si nous assistons à une cassure durable au-delà de 37800 – 38000, nous verrions la poursuite de cette dynamique haussière dans l’espace bancaire. Cependant, s’il n’y a pas de suite au mouvement spectaculaire de jeudi, les taureaux seraient certainement déçus.

En ce qui concerne les données sur les options, nous avons assisté à une écriture décente de 17400 à 17500 puts depuis les deux derniers jours et jeudi, elle est passée à 17600 grève. D’un autre côté, tous les auteurs d’appels à la grève de l’argent se sont mis à l’abri alors qu’ils étaient menacés par un bon rassemblement dans l’espace bancaire.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

