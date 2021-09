Perspectives d’expiration F&O : Nifty devrait atteindre 17 500, Bank Nifty doit se maintenir au-dessus de 37000 pour un nouveau rallye

Au sein du secteur bancaire, les analystes voient les banques privées en tête de la vague tandis que la contribution est limitée au pack PSU

L’indice NSE Nifty 50 vise un objectif de 17 500 au cours de la semaine en cours jusqu’à l’expiration des options le 9 septembre. Dans la séance optimiste d’aujourd’hui, Nifty 50 a atteint un nouveau sommet historique de 17311,95, tandis que Bank Nifty a dépassé 37100. Les analystes s’attendent à ce que Bank Nifty surpasse l’indice Nifty 50 et atteigne un nouveau sommet de 37900 au cours de l’expiration de cette semaine. Au sein du secteur bancaire, les analystes voient les banques privées en tête de la vague tandis que la contribution est limitée au pack PSU. “Nous suggérons de maintenir l’approche” d’achat sur baisse ” jusqu’à ce qu’elle se maintienne au-dessus de la zone 36200 et conseillons de privilégier les grandes banques privées “, a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking, à Financial Express Online. Nifty 50 et Bank Nifty ont tous deux clôturé l’expiration hebdomadaire précédente de F&O sur une note positive. Nifty a réglé l’expiration du 2 septembre à 17234,15 et Bank Nifty à 36831,30.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Nifty a été témoin d’un mouvement haussier régulier après la cassure de la zone de résistance des 16 000 début août avec des phases correctives intermédiaires. Nous constatons un intérêt d’achat notable pour les indices majeurs dans tous les secteurs sur une base de rotation, ce qui non seulement limite la baisse, mais aide également l’indice à maintenir l’élan dominant. Nous visons maintenant 17 500 à Nifty. En cas de baisse, la zone 17 200-17 050 servirait de support.

Bank Nifty a récemment été témoin d’une rupture d’un canal de consolidation de 2 mois et semble optimiste pour progresser progressivement vers son plus haut record, à savoir la zone 37 700+. Au sein du secteur, les noms de la banque privée sont en tête de la vague tandis que la contribution est limitée au pack PSU. Nous suggérons de maintenir l’approche “buy on dips” jusqu’à ce qu’elle se maintienne au-dessus de la zone des 36 200 et conseillons de privilégier les majors de la banque privée.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Les perspectives pour Nifty selon les données hebdomadaires sur les options semblent assez mitigées. Aujourd’hui, depuis le matin, la grève de 17300 a vu son maximum écrire à la fois CALL et PUT ; alors que le 17300 détient l’intérêt d’ouverture d’appel le plus élevé. À moins que cela ne change, le Nifty devrait faire face à une résistance dans les zones 17300-17350. Le PUT OI maximum s’élève à 17200. Ainsi, à moins qu’il n’y ait un changement tactique majeur dans l’OI, le Nifty peut assister à une semaine d’expiration limitée.

Bank Nifty semble plus dynamique sur une base relative. 37000 a enregistré le PUT le plus élevé aujourd’hui ; cela indique que ce niveau pourrait bien être un bon support. Mais en même temps, 37000 détient également le maximum d’appels OI. Cela laisse entendre que le niveau 37000 peut être un point d’inflexion pour Bank Nifty. Si Bank Nifty maintient longtemps sa tête au-dessus de 37000, nous pourrions assister à une hausse supplémentaire de cet indice.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research – Conseiller en investissement

Notre recherche suggère qu’avec l’afflux actuel d’argent des plus grandes institutions en Inde. On peut s’attendre à ce que le marché reste positif. Avec la reprise économique rapide, nous pouvons nous attendre à ce que le Nifty se négocie jusqu’au niveau de 17400-17450 au cours de cette semaine et Bank Nifty peut surperformer Nifty avec toutes les grandes banques semblant bien à court terme et peut atteindre le niveau de 37800-37900 à l’expiration de cette semaine. .

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.