Perspectives d’inflation : statu quo de la RBI sur l’incertitude d’Omicron

Le Comité de politique monétaire (MPC) se réunit la semaine prochaine dans un contexte d’incertitude renouvelée générée par la variante Omicron de Covid-19. Lors de sa dernière réunion, en octobre 2021, il avait remarqué qu’avec une production inférieure au niveau d’avant la pandémie, la reprise reste inégale et dépend d’un soutien politique continu. Le PIB du T2FY22 dépassant légèrement le niveau d’avant Covid-19, le MPC conclura-t-il que la reprise économique est suffisamment large et durable, et que le soutien politique peut être sevré ? Peu probable, à notre avis.

Pour rappel, l’examen de la politique d’octobre n’avait pas réservé de surprises majeures. Le MPC avait voté à l’unanimité le maintien du taux directeur des pensions à 4 %. Lors d’un vote par division, il avait indiqué le maintien de la position accommodante aussi longtemps que nécessaire pour relancer et soutenir la croissance et continuer à atténuer l’impact de Covid-19 sur l’économie, tout en veillant à ce que l’inflation reste dans la cible à l’avenir. Le MPC avait maintenu sa prévision de croissance pour l’EX22 à 9,5%, fixant l’expansion du T2FY22 à 7,9%, tout en réduisant sa prévision d’inflation pour cet exercice de 40 points de base à 5,3%. Comme prévu, la RBI s’était simultanément abstenue de relever le taux de prise en pension inversée, tout en poursuivant le mouvement vers la normalisation de la liquidité.

Les évolutions macroéconomiques récentes sont décidément mitigées, tant sur le front de l’inflation que de la croissance. Fait encourageant, l’inflation de l’IPC est passée de 5,3 % en août 2021 à 4,3 % en septembre 2021, avant de remonter légèrement à 4,5 % en octobre 2021. Le Centre a annoncé une baisse des accises bienvenue sur l’essence et le diesel, suivie d’une réduction de la TVA sur ces derniers plusieurs états. L’effet adoucissant de cette évolution devrait être visible dans l’inflation IPC non sous-jacente pour novembre 2021.

De plus, les perspectives pour les récoltes de rabi sont bonnes, ce qui adoucit la trajectoire d’inflation alimentaire attendue. Bénéficiant de niveaux d’humidité sains, la superficie ensemencée sous les cultures de rabi a enregistré une augmentation annuelle de 7,3 % en bonne santé par rapport au 26 novembre 2021. Cela s’explique par l’augmentation de la superficie sous certains éléments à forte inflation tels que les graines oléagineuses. comme les légumineuses et le blé, partiellement compensée par la diminution des emblavures de riz et de céréales secondaires.

Cependant, les prix des légumes ont grimpé en flèche. De plus, les producteurs aux prises avec des pressions sur les coûts résultant de la flambée des prix mondiaux des matières premières et des coûts logistiques ont annoncé des augmentations de prix dans un certain nombre de secteurs, ce qui devrait maintenir l’inflation sous-jacente à un niveau élevé.

Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que l’inflation de l’IPC s’affiche à environ 4,7 % en novembre 2021. À mesure que l’effet de base s’atténue, nous prévoyons qu’il se durcira à un niveau inconfortable de 5,5 à 6 % en décembre-mars FY22, se rapprochant de l’extrémité supérieure de la fourchette cible à moyen terme du MPC de 2-6%. Dans l’ensemble, l’inflation de l’IPC devrait désormais atteindre en moyenne 5,5% au cours de l’EX22, soit 20 points de base de plus que la prévision de 5,3% faite par le MPC dans sa revue d’octobre 2021.

Les signaux concernant la dynamique de la croissance économique sont également mitigés. Le PIB réel de l’Inde a augmenté de 8,4 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22, dépassant les prévisions du MPC et nos propres prévisions de 7,9 %. Avec cela, le niveau absolu du PIB est revenu légèrement au-dessus du niveau pré-pandémique du T2FY20, l’une des mesures surveillées par le MPC. Cependant, nous soutenons que les signes généraux d’une reprise durable manquaient dans les données désagrégées du PIB.

Fait encourageant, la formation brute de capital fixe a affiché une hausse de 1,5% au T2FY22 par rapport au T2FY20, faisant écho à l’évolution de la production de biens d’équipement et des dépenses publiques en capital. Cependant, les dépenses de consommation privée et publique au T2FY22 ont été en retard de 4 % et 17 % respectivement par rapport à leur niveau d’avant Covid-19. L’impact de cela a été compensé par une augmentation des objets de valeur par rapport au niveau d’avant Covid-19 du deuxième trimestre de l’exercice 20, entraîné par le quasi-triplement des importations d’or et d’argent.

À prix constants de 2011-2012, les objets de valeur au T2FY22 ont dépassé le niveau du T2FY20 de 0,8 billion de Rs, bien plus que la légère augmentation absolue de 0,1 billion de Rs du PIB au cours de cette période. C’est la principale raison pour laquelle nous sommes circonspects, malgré le PIB T2FY22 dépassant nos prévisions.

De plus, certains sous-secteurs clés tels que la fabrication, l’exploitation minière et la construction ont affiché une croissance de la VAB inférieure au deuxième trimestre de l’exercice 22 par rapport à l’expansion en volume indiquée par l’IIP, ce qui suggère que la hausse des coûts des intrants a miné les marges des entreprises. À l’avenir, l’augmentation de la couverture vaccinale nationale et les réductions des taxes sur les carburants renforceront la confiance et revigoreront la demande, entraînant une augmentation des volumes. Cependant, avec des prix des intrants élevés, soit les marges seront encore réduites, soit des prix plus élevés limiteront la reprise de la consommation au S2FY22.

Après une saison des fêtes globalement saine, certains indicateurs ont affiché une dynamique de ralentissement en novembre 2021. Par exemple, la production quotidienne moyenne de factures électroniques TPS a considérablement diminué pour atteindre 2 millions du 1er au 28 novembre 2021, par rapport au record de 2,4 millions vus en octobre 2021. La croissance de l’électricité a chuté en novembre 2021 à un faible 2%. De plus, les immatriculations de véhicules se sont contractées sur une base annuelle. En revanche, le PMI de novembre a encore augmenté, reflétant l’amélioration des données de mobilité.

Suite à l’amélioration de la visibilité des recettes fiscales, nous anticipons un rythme soutenu des dépenses du gouvernement central et des États au S2FY22, même si l’effet de base est particulièrement défavorable au T4FY22. De plus, les déblocages récents des tranches restantes du prêt de compensation de GST adossé ainsi qu’un versement supplémentaire de la déconcentration fiscale centrale augmenteraient les flux de trésorerie des gouvernements des États, les poussant à augmenter leurs dépenses. Ceci est positif pour la croissance, car les dépenses de l’État sont un élément important de l’amélioration de la confiance des entreprises et de l’activité économique.

De manière décevante, la découverte de la variante Omicron a ravivé l’incertitude concernant la force de la demande mondiale et les flux transfrontaliers, ainsi que l’assurance fournie par les vaccins Covid-19 actuels, tout en déclenchant dans le même temps une certaine correction des prix des matières premières.

À la lumière de l’incertitude renouvelée, nous nous attendons à un statu quo de la part du MPC et de la RBI lors de l’examen de la politique de décembre 2021 sur la position et les taux. Cependant, le ton pourrait changer pour signaler un changement imminent de l’orientation de la politique monétaire à neutre lors de l’examen de la politique de février 2022, tant qu’Omicron ne nécessite pas de nouveaux blocages dans les semaines à venir. Nous nous attendons à ce que le changement de position s’accompagne d’une hausse de 15 pb du taux de prise en pension inversée par la RBI en février 2022, réduisant le corridor politique à 50 pb contre 65 pb actuellement.

Par la suite, notre scénario de base continue de prévoir des hausses de 25 points de base chacune des taux des prises en pension et des prises en pension inversées lors des revues d’avril 2022 et de juin 2022, suivies d’une réévaluation de la durabilité de la reprise de la croissance à mesure que le soutien politique est retiré.

L’auteur est économiste en chef, ICRA

