Perspectives du marché Continuation haussière, voici pourquoi

Analyse des échanges de prix Bitcoin (BTC) 14 juin: Continuation haussière des perspectives du marché, voici pourquoi

Après deux clôtures hebdomadaires en chandeliers indiquant une consolidation des prix, un marteau inversé suivi d’un doji à longues pattes, avec peu de mouvement de l’ouverture à la clôture, BTC/USD a bondi dimanche soir pour clôturer la session hebdomadaire à 39 013 $, en hausse de 9 % par rapport à la semaine précédente.

La semaine dernière a sans doute été l’une des semaines les plus importantes de l’histoire de Bitcoin, alors qu’El Salvador a adopté mardi un projet de loi reconnaissant Bitcoin comme monnaie légale, le premier à le faire avec des indications que davantage de pays d’Amérique latine pourraient emboîter le pas.

Plus tard mardi, le président d’El Salvador a proposé d’exploiter Bitcoin en utilisant l’énergie hydrothermale des volcans actifs du pays, au nombre de 20, et les travaux pour créer des fermes minières ont déjà commencé sérieusement.

Puis samedi, la mise à niveau la plus conséquente de Bitcoin depuis SegWit, Taproot, a été verrouillée via un processus de signalisation de mineur d’essai rapide avec un support quasi universel, un contraste frappant avec la saga grincheuse que SegWit a dû endurer avant l’activation via UASF (User Activated Soft Fork) .

Taproot apporte des améliorations en matière de confidentialité et de mise à l’échelle au protocole Bitcoin. Mais ce qui change vraiment la donne, c’est qu’il permet même aux contrats intelligents hors chaîne les plus complexes sur les protocoles de couche 2 ou les chaînes latérales de s’exécuter comme une transaction régulière en chaîne. Cela pourrait marquer le début de la fin pour les altcoins.

Avec de tels développements haussiers à la fois sur et hors chaîne, la semaine dernière a vu la plus grande sortie nette des bourses cette année avec une marge significative. Des sorties importantes indiquent un mouvement de pièces vers des portefeuilles HODL à long terme.

Pendant la majeure partie de la semaine, cependant, l’action des prix est restée lente, mais cela s’explique par le fait que dans un marché en range suite à une baisse importante, les acheteurs ont tendance à échelonner leurs offres afin de ne pas trop déplacer le marché, ce qui leur permet de réduire le coût moyen et s’accumuler sans dérapage.

Le tableau ci-dessous pourrait être utilisé comme guide pédagogique pour la phase d’accumulation de Wyckoff. C’est absolument infaillible, et il est devenu clair à mi-chemin de la phase que les teneurs de marché en étaient conscients, d’où l’absence de réaction instinctive du marché aux nouvelles d’El Salvador.

Après avoir établi un support préliminaire (PS), un rallye automatique (AR) a été rejeté au flip S/R à 43 000 $, le prix est ensuite resté installé dans la fourchette de négociation établie avant de plonger en dessous du niveau de support établi de la fourchette pour « ressortir » dans un motif doji libellule et éclatant en fin de semaine suite à un dernier retest du support.

Une cassure au-dessus du niveau de résistance du range à la clôture quotidienne confirmerait le SOS (signe de force) et l’achèvement de la phase d’accumulation en un retournement haussier.

Les divergences quotidiennes successives du RSI (graphique ci-dessous) ont été une confirmation supplémentaire du creux des prix. La cassure d’un canal descendant a été confirmée dimanche. L’objectif de prix pour la cassure coïncide à peu près avec le niveau de retracement de Fibonacci 0,382 et 50ma.

En parlant de 50ma, une croix de la mort pourrait être imminente à moins que le prix ne remonte de manière significative au cours des deux prochains jours. Cependant, nous avons vu cela se produire dans le passé où le 50ma s’est rétabli pour dépasser à nouveau le 200ma en peu de temps. L’élan au cours de la semaine ou des deux prochaines menant à la clôture mensuelle déterminera si cela s’avère être le cas.

Niveaux de support clés – 38 300 $, 37 400 $ Niveaux de résistance clés – 40 900 $, 43 000 $ Perspectives du marché – Poursuite haussière

