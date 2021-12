Perspectives du secteur à fin 2021 : Cap sur la bonne voie malgré les vagues de Covid-19

Alors que l’accent mis par le gouvernement de l’Union sur les infrastructures reste plus marqué et que certains sous-secteurs ont fait preuve de résilience, il est nécessaire de s’attaquer aux problèmes qui ont eu un impact sur l’investissement privé

Par Vivek Sharma

Le Centre a annoncé sa vision des infrastructures pour l’Inde au cours de l’exercice 2020 par le biais du National Infrastructure Pipeline (NIP), prévoyant un investissement de Rs 111 trn sur une période de cinq ans. L’investissement annuel de ~ Rs 22 trn en moyenne jusqu’à l’exercice 2025 serait une augmentation de ~ 2,5 fois par rapport au niveau historique. Cela a été suivi par un pipeline national de monétisation (NMP), qui coïncide avec la période NIP de l’exercice 2020-25.

Cela indique que l’accent mis par le gouvernement sur les infrastructures demeure plus que jamais marqué. Ensemble, le NIP et le NMP ont fourni une vue d’ensemble aux investisseurs et aux développeurs de nouvelles avenues d’investissement ainsi que de friches industrielles dans le secteur des infrastructures. En effet, malgré l’impact du Covid-19 au cours des deux dernières années, certains sous-secteurs des infrastructures, comme les autoroutes et les énergies propres, restent résilients. Un bref aperçu sectoriel s’impose ici.

Routes et autoroutes

La longueur des autoroutes nationales construites au cours du dernier exercice financier s’élevait à environ 13 300 km (36,4 km par jour), en hausse d’environ 30 % sur un an. Cet exercice, au deuxième trimestre, la National Highways Authority of India (NHAI) avait attribué des projets pour des tronçons d’autoroutes d’environ 1 930 km, en hausse d’environ 8 % sur un an par rapport à environ 1 400 km au cours de la période correspondante il y a un an. Pour financer ces initiatives, la NHAI s’est aventurée dans la monétisation de son pool d’actifs opérationnels avec le lancement de sa première fiducie d’investissement dans les infrastructures, levant plus de 5 000 crores de roupies.

D’un autre côté, pas moins de 888 projets routiers relevant du ministère, couvrant ~ 27 665 km et impliquant une dépense totale de ~ Rs 3 15 370 crore, ont été retardés lors de l’exercice précédent. Certes, le gouvernement a pris des mesures pour dynamiser le partenariat public-privé (PPP) via la voie du modèle de rente hybride (HAM). Au cours du dernier exercice, les enchères électroniques du projet HAM de la NHAI ont connu une concurrence accrue suite à l’assouplissement des critères d’éligibilité des soumissionnaires. Les petits acteurs régionaux ont accaparé 33 % des projets HAM attribués. Bien que leurs offres n’aient pas été agressives, les clôtures financières et l’exécution du projet seront des éléments de contrôle clés à l’avenir.

Aviation

Le secteur a été affecté négativement au cours de l’année pandémique et est désormais sur la voie de la reprise, le trafic passagers intérieur atteignant environ 80 % du niveau d’avant la pandémie en novembre. La double concentration sur la monétisation des actifs et la privatisation devrait bien servir le secteur, des fonds supplémentaires/libérés étant réinvestis pour alimenter la prochaine phase de croissance. Des mesures supplémentaires telles que la modification de la politique nationale de l’aviation civile (NCAP) et l’introduction de la NCAP 2.0 pour stimuler la récupération post-Covid et l’introduction du carburant pour turbines d’aviation sous la taxe sur les produits et services, afin d’apporter un soulagement bien nécessaire aux compagnies aériennes, pourraient être utiles. mouvements politiques.

Les chemins de fer

Les chemins de fer examinent à nouveau les efforts visant à attirer la participation du secteur privé, qui n’ont rencontré qu’un succès partiel jusqu’à présent. Par exemple, les chemins de fer avaient lancé un appel d’offres pour l’exploitation de trains privés dans 12 clusters. Alors que l’étape de la demande de devis a connu une bonne participation, les offres n’ont été reçues que pour trois groupes à l’étape de la demande de propositions, avec seulement deux entreprises soumettant des offres. Les chemins de fer ont depuis abandonné ce processus d’appel d’offres pour les opérations ferroviaires privées.

Les chemins de fer sont en train de revoir leurs stratégies/politiques PPP et devraient les réorganiser. Des mesures telles que la refonte des politiques PPP existantes, la mise en place d’un régulateur indépendant pour faciliter la rationalisation des tarifs de fret, la promotion des PPP et l’autorisation d’investissements privés dans le matériel roulant en rationalisant le processus d’approbation de la Research Design and Standards Organization pourraient être utiles dans ce contexte.

Énergie renouvelable

Le secteur a repris vie après une brève interruption. Après la crise provoquée par Covid-19, les ajouts de capacité ont augmenté au cours des 8 premiers mois (augmentation d’environ 3 fois en un an pour atteindre 7,3 GW) de cet exercice, grâce à un solide portefeuille de projets (solaire ~ 30 GW et éolien ~ 9 GW). Les tarifs découverts lors des récents appels d’offres sont restés compétitifs en raison des offres agressives des IPP ainsi que des contreparties centrales solvables.

À l’avenir, les investissements devraient se poursuivre avec une forte poussée sur le secteur des ER ainsi qu’un soutien aux technologies telles que le stockage. Dans l’ensemble, les énergies renouvelables livrables via des appels d’offres hybrides / 24 heures sur 24, les paiements en temps opportun des discos, le caractère sacré des contrats, la poussée vers la fabrication solaire nationale via le programme d’incitation liée à la production (PLI) seront des éléments clés pour une croissance durable.

Le maillon faible ici – et pour le secteur de l’électricité en général – est le secteur de la distribution d’électricité. La santé financière de Discom reste faible en raison de pertes technico-commerciales élevées (21% à partir de FY20) et d’un écart de revenus (25 paise/unité en FY20). Le programme de distribution réorganisé récemment annoncé par le gouvernement (dépenses prévues de 3 milliards de roupies) avec des domaines d’intervention clairs et des directives de mise en œuvre strictes devrait avoir un impact positif sur le secteur. Cependant, s’il y a un autre cycle de soutien infructueux, les États peuvent avoir besoin d’explorer différents modèles de PPP ou la privatisation pure et simple peut devenir impérative.

En résumé

Les variations sectorielles mises à part, certains problèmes ont un impact sur la participation du secteur privé dans tous les secteurs. La récente décision du Pendjab de renégocier les contrats, par exemple, viole les principes de base du caractère sacré des contrats. Il est essentiel de prendre des mesures pour protéger l’inviolabilité des contrats, d’avoir une procédure régulière et des forums pour un arbitrage rapide de tout problème contractuel, et de s’assurer que les développeurs ont un accès adéquat et à un prix raisonnable au financement infra.

La décision du Centre d’institutionnaliser des entités spécialisées dans le financement des infrastructures via le projet de loi 2021 de la Banque nationale de financement des infrastructures et du développement est louable. L’exécution de cette nouvelle institution financière de développement sera à surveiller, ainsi que la refonte des PPP pour stimuler l’investissement privé dans le secteur.

L’auteur est directeur principal, CRISIL Infrastructure Advisory

