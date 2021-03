Perspectives économiques: attendez-vous à ce que la RBI maintienne le statu quo sur les taux lors de la réunion politique d’avril

De plus, nous prévoyons que la croissance continuera de se redresser et que l’écart de production se réduira d’ici le premier trimestre 2022. À mesure que la croissance se normalisera, la politique devrait l’être également.

Par Sonal Varma & Aurodeep Nandi

La croissance de la production industrielle (PI) est tombée à -1,6% en GA en janvier, contre une révision à la hausse de 1,6% en décembre (auparavant 1,0%), moins que prévu. Nous nous attendions à un ralentissement de la croissance en glissement annuel en raison d’une base défavorable, mais la hausse séquentielle a été moindre, bien que toujours positive. Sur une base désaisonnalisée, nous estimons que la propriété intellectuelle a augmenté de 0,2% en rythme mensuel en janvier contre 1,6% en décembre. La déception est principalement due à la faiblesse de la croissance de la production de biens de consommation non durables, qui a également reculé séquentiellement en termes annuels en janvier (-6,8% en glissement annuel). La croissance de la production de biens d’équipement a augmenté séquentiellement, mais son taux annuel a reculé de -9,6% en glissement annuel en janvier, en raison d’une base défavorable. La croissance de la production de biens intermédiaires et d’infrastructure a augmenté de 0,5% en glissement annuel et de 0,3%, respectivement.

Dans l’ensemble, les principaux points à retenir des données d’inflation de février sont des signes croissants qu’une combinaison de prix des produits de base plus élevés et de normalisation de la demande intérieure entraîne une accélération de l’inflation sous-jacente. En ce qui concerne le mois de mars, la dynamique de l’inflation semble défavorable, notamment en raison d’effets de base défavorables.

Du côté positif, les prix des légumes ont étonnamment continué de se contracter en mars (-8% maman les 11 premiers jours, dépassant les -5,8% enregistrés en février). Cependant, le panier plus large des aliments et des boissons continue de subir des pressions sur les prix plus élevées, en particulier les légumineuses, les boissons non alcoolisées et les huiles végétales. Les pressions sur les prix des produits non alimentaires sont également importantes en mars. Les prix des bouteilles de GPL ont été augmentés d’environ 10% maman, ce qui aura un impact sur l’inflation des prix du carburant. La hausse des prix du pétrole brut a conduit à des prix à la pompe élevés, ce qui entraînera une hausse de l’IPC des transports et des communications ainsi que des coûts d’intrants plus élevés.

Bien que la baisse des prix de l’or devrait offrir un certain soulagement (pour l’IPC des soins personnels), la combinaison de la hausse des prix mondiaux des matières premières et de l’augmentation du pouvoir de fixation des prix des entreprises, à la lumière de la reprise de la croissance cyclique, signifie une plus grande propension à répercuter ces pressions sur les prix. aux consommateurs, à notre avis. Enfin, nous prévoyons une hausse de l’inflation des services à mesure que l’économie se normalisera rapidement. Par conséquent, l’inflation de l’IPC suit 5,0-5,5% en mars, tirée à la fois par l’inflation alimentaire et sous-jacente – cette dernière devrait dépasser 6%. Nous prévoyons une modération en avril à 4,0-4,5% en raison d’effets de base favorables, avant que l’inflation ne revienne à la tendance à 5,0-5,5% jusqu’au T3.

Dans l’ensemble, nous prévoyons une inflation moyenne d’environ 5% en 2021, tandis que l’inflation sous-jacente devrait augmenter en moyenne à environ 5,5%. La croissance reste sur une trajectoire de reprise régulière et malgré la surprise négative de la période d’enquête de janvier, le thème plus large de la normalisation reste intact, à notre avis. Les premières données de février comme le commerce des marchandises, la TPS, le PMI et les ventes d’automobiles indiquent une dynamique haussière continue, et notre indicateur avancé composite pointe également à la hausse.

Dans l’ensemble, l’activité reste sur une tendance haussière au T1. Un risque clé à court terme est l’augmentation des cas de pandémie, bien qu’elle soit concentrée dans quelques États (principalement le Maharashtra) et ne constitue pas encore une deuxième vague pan-nationale. Notre scénario de base reste celui d’une reprise imminente du cycle économique, aidée par les vents favorables de l’impact retardé de conditions financières faciles, d’un activisme budgétaire pré-chargé, d’une forte croissance mondiale et du «pivot des vaccins».

L’Inde a inoculé près de 2% de la population et nous prévoyons qu’un point pivot vaccinal sera atteint au troisième trimestre de cette année. Nous projetons une croissance du PIB à 12,4% en glissement annuel en 2021, contre -6,9% en 2020. Pour l’exercice 22 (fin de l’exercice en mars 2022), nous sommes au-dessus du consensus à 13,5% de croissance du PIB.

En ce qui concerne la politique, nous maintenons notre hypothèse de base selon laquelle les taux directeurs (repo et reverse repo) et la politique accommodante seront maintenus lors de la réunion politique du 7 avril. Alors que les perspectives de croissance s’améliorent, l’écart de production reste négatif et la reprise n’est pas encore sur des bases durables. Pendant ce temps, l’inflation se situe globalement dans la fourchette cible, même si les risques à la hausse se sont accrus.

La volonté de RBI de maintenir les accommodements s’explique également par son trilemme de contrôle des rendements, assurant une absorption harmonieuse des emprunts du gouvernement, tout en s’appuyant sur l’appréciation de la monnaie, tout en gardant sous contrôle l’excès de liquidité. L’acte d’équilibrage a été aggravé par des facteurs mondiaux tels que la hausse des rendements des bons du Trésor américain et la hausse des prix du pétrole, qui ajoutent à la pression à la hausse sur les rendements obligataires nationaux.

Cependant, nous pensons que le cycle de politique monétaire de l’Inde est plus proche d’un tournant. Les perspectives d’inflation actuelles de RBI supposent une inflation globale de 5,2% en moyenne au premier semestre 2021 et de 4,7% au deuxième semestre, mais il existe, à notre avis, des risques à la hausse pour ses prévisions au deuxième semestre, compte tenu des pressions croissantes sur les coûts des intrants. De plus, nous prévoyons que la croissance continuera de se redresser et que l’écart de production se réduira d’ici le premier trimestre 2022. À mesure que la croissance se normalisera, la politique devrait l’être également.

Dans les mois à venir, alors que la confiance autour de la reprise de la croissance augmente et que la dynamique de l’inflation sous-jacente augmente encore, nous pensons que la RBI devra établir une distinction entre sa politique de taux (qui réagit à l’évolution du paysage macroéconomique) et celle de sa gestion des liquidités. (qui donne la priorité à une évolution ordonnée des rendements).

Dans notre scénario de base, nous prévoyons que la RBI maintiendra son taux directeur inchangé en 2021. Cependant, nous nous attendons à ce que le processus de normalisation de la liquidité commence à la mi-2021, l’orientation politique passant de «neutre» à «accommodante» au troisième trimestre. (Juillet-septembre), et une hausse des taux de prise en pension inversée de 25 pb au quatrième trimestre. Cela devrait être suivi de 50 pb de hausses des taux repo au premier semestre 2022, avec des risques biaisés vers de nouvelles hausses.

Varma est économiste en chef, Inde et Asie hors Japon, et Nandi est économiste en Inde, les opinions de Nomura sont personnelles

Extrait du rapport Asia Insights de Nomura Global Markets Research daté du 12 mars 2021