Perspectives en roupie indienne (INR)

in

Billets de banque indiens de Rs 2 000, Rs 500 et Rs 200 coupures.

Nasir Kachroo | NurPhoto | .

La roupie indienne a été l’une des devises les plus stables d’Asie-Pacifique cette année, mais sa stabilité devrait être de courte durée, selon UBS.

Les stratèges de la banque d’investissement suisse ont déclaré dans une note datée du 25 août qu’ils s’attendent à ce que la monnaie indienne s’affaiblit à 77 pour un dollar d’ici la fin de l’année – plus de 5% de moins que les niveaux actuels – et se déprécie davantage à 79,5 d’ici septembre 2022. .

“Nous considérons que la stabilité de l’INR depuis le début de l’année est de courte durée”, a déclaré UBS, ajoutant qu’un recul des rendements obligataires américains a conféré une stabilité à des devises comme la roupie.

La roupie a changé de mains à environ 72,98 pour un dollar vendredi, se renforçant de 0,19% par rapport aux niveaux de janvier et s’appréciant par rapport aux niveaux autour de 74,11 le mois dernier.

Qu’est-ce qui a permis à la roupie de résister ?

La résilience de la roupie a été principalement due à deux facteurs, selon Gaurang Somaiya, analyste des changes à la société de services financiers diversifiés basée à Mumbai Motilal Oswal.

“Premièrement, des flux de fonds constants ont été positifs pour la roupie et deuxièmement, la [Reserve Bank of India] acheté des dollars pour constituer ses réserves et se préparer à toute volatilité”, a-t-il déclaré à CNBC.

Somaiya a ajouté que les flux de fonds n’étaient pas seulement dirigés par les investisseurs institutionnels étrangers mais aussi par un flux constant d’investissements directs étrangers.

Les entrées d’IDE en Inde ont augmenté de 168% en glissement annuel pour atteindre 17,57 milliards de dollars entre avril et juin – le premier trimestre de l’exercice 2022 de l’Inde. Cela fait référence à l’argent étranger investi sur les marchés indiens ainsi que dans les entreprises et est exempt de dette.

“Les flux de fonds ont été l’une des principales raisons qui ont aidé la roupie à gagner régulièrement”, a déclaré Somaiya. Il a souligné qu’entre août de l’année dernière et maintenant, la roupie a été bloquée dans une fourchette relativement large de 72 à 75 par rapport au dollar.

Cela suggère que la RBI a été “très active dans la gestion de la volatilité de la roupie”, utilisant ses interventions pour accumuler ses réserves de change à des niveaux proches de tous les temps, a-t-il déclaré. Les dernières données ont montré que la RBI disposait d’environ 616,9 milliards de dollars de réserves de change au 20 août.

Somaiya a déclaré qu’il s’attend à ce que la roupie s’apprécie à court terme, à la suite de fortes hausses du marché boursier national. Il a prédit que la devise pourrait s’apprécier à des niveaux proches de 72,20 par rapport au dollar d’ici la fin de l’année. En 2022, il s’attend à ce que la roupie se négocie autour du niveau 73,50 à 74 alors que la devise américaine se renforce.

Situation du compte courant

L’année dernière, l’Inde a enregistré un excédent du compte courant pour la première fois en plus d’une décennie en raison d’un effondrement de la demande intérieure d’importations à la suite de la pandémie. Cela impliquait que la valeur des biens, des services et des investissements entrants en Inde était inférieure au montant qui avait quitté le pays.

Au cours des trois premiers mois de cette année, le déficit du compte courant de l’Inde s’est creusé pour atteindre 8,1 milliards de dollars, soit 1 % du PIB, alors que l’économie se redressait lentement.

Les stratèges d’UBS ont déclaré que le solde trimestriel du compte courant de l’Inde s’était rapidement détérioré par rapport à l’année dernière, en raison d’un rebond des prix du pétrole.

« Étant donné nos attentes selon lesquelles le déficit du compte courant de l’Inde persistera dans une fourchette de 1 à 1,5 % jusqu’en 2022, nous nous attendons à ce que le [rupee] de subir des pressions lorsque les rendements américains commenceront à rebondir vers 2% d’ici la fin de l’année », ont-ils déclaré.

La roupie peut tenir “relativement bien”

La banque d’investissement britannique HSBC a une vision plus positive de la devise indienne. Il s’attend à ce que la roupie atteigne 73 par rapport au dollar d’ici la fin de l’année et affirme que la devise finira probablement à plat avec son niveau de fin 2020. À plus long terme, la banque s’attend à une faiblesse modeste où la roupie pourrait s’affaiblir à 75 par rapport au dollar.

HSBC s’attend à ce que la roupie résiste “relativement bien” dans un environnement dollar plus fort, car les entrées persistantes d’IDE et de meilleures réserves de change aideront la devise à résister aux vents contraires externes, a déclaré à CNBC Madan Reddy, stratège des changes pour l’Asie chez HSBC Global Research.

« L’incertitude entourant le ralentissement de la croissance mondiale séquentielle et la normalisation de la politique de la Fed devraient donc laisser le [rupee] comme un surperformant en Asie », a-t-il déclaré.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué le mois dernier que la banque centrale commencerait probablement à retirer certaines de ses politiques d’argent facile avant la fin de l’année, même s’il voit toujours des hausses de taux d’intérêt au loin.

Reddy a déclaré que la probabilité d’un resserrement des conditions monétaires aux États-Unis et d’un nouvel élargissement du déficit du compte courant de l’Inde pointait vers une paire dollar/roupie plus élevée. Mais, a-t-il ajouté, une faiblesse excessive de la roupie est moins probable car la RBI finirait par supprimer les conditions de liquidité excessive de l’économie et restreindre les anticipations d’inflation.

Il a souligné que les achats de devises de la banque centrale ces dernières années ont contribué à supprimer les attentes de dépréciation à long terme parmi les commerçants locaux.

“À notre avis, la politique de change de la RBI continuera de rester un moteur clé de la performance de la roupie”, a déclaré Reddy, ajoutant qu’il voyait peu d’incitations pour la banque centrale à tolérer la force de la roupie tant que les entrées de capitaux ne sont pas généralisées.

“Pour l’instant, la RBI semble être à l’aise avec [dollar/rupee] oscillant dans sa fourchette de négociation depuis le début de l’année de 72,5 à 75,5”, a-t-il déclaré.

Somaiya de Motilal Oswal a ajouté que des facteurs nationaux tels que la reprise de la croissance sont davantage en faveur d’une roupie plus forte, mais des facteurs mondiaux pourraient plafonner les gains par rapport au dollar.