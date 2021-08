Perspectives F&O 12 août : Nifty pourrait franchir 16 500 ; Bank Nifty pourrait atteindre un niveau record, s’il dépasse les 36 200

in

Deux mois d’ennui ont finalement pris fin alors que le marché a démarré le mois d’août en trombe. Il y a eu plusieurs tentatives récemment pour atteindre la meule de 16000 mais à chaque fois, les marchés mondiaux sont devenus un sport de trouble. Cette fois, ce n’était certainement pas le cas. Nous avons eu le soutien total de nos pairs mondiaux qui ont donné l’impulsion pour atteindre le chiffre magique de 16 000. Au moment où nous l’avons dépassé et maintenu au-dessus, il n’y a pas eu de retour en arrière. Au cours des quatre dernières séances de bourse, Nifty a ajouté plus de 3% à la cagnotte des taureaux pour se précipiter vers la barre des 16300.

Au cours de la semaine dernière, le Nifty a connu une reprise intelligente de la gamme inférieure; mais l’indice bancaire n’a pas cessé de bouder. Comme tout le monde le savait, si le Nifty devait atteindre de nouveaux sommets, cela n’aurait pas été possible sans la contribution de cet espace lourd. Heureusement, cela n’a pas déçu cette fois ; courtoisie à la charge initiale de la banque ICICI, puis tout le spectacle de la banque SBI et HDFC a atteint la limite supérieure de la banque Nifty vers 36000 – 36200.

Désormais, tous les regards sont tournés vers cet espace, car tout mouvement durable au-delà de 36200 entraînerait une extension de son rallye vers son plus haut record. Cela sera certainement de bon augure pour les haussiers, car nous pourrions alors voir Nifty atteindre ou même dépasser le prochain jalon de 16500. À notre sens, les traders à court terme peuvent commencer à alléger leurs positions si le Nifty atteint les niveaux mentionnés dans les prochains jours.

Tout mouvement durable au-delà de 36200 dans Bank Nifty entraînerait une extension de son rallye vers son plus haut record

En ce qui concerne les supports, 16200 suivis de 16000 sont susceptibles d’être considérés comme un support fort pour l’indice de référence ; alors que pour Bank Nifty, la zone similaire est visible vers 35500 – 35200.

Dans l’espace F&O, nous avons été témoins d’un fort achat dans le segment des contrats à terme au cours des trois dernières séances de négociation sur quatre, ce qui se reflète clairement dans l’évolution des prix. Dans le mouvement haussier, les auteurs de put ont ajouté une bonne quantité de positions en 16150 – 16300 grèves ; suivi d’un ajout d’intérêt ouvert décent dans 16300 – 16400 options d’achat. Maintenant, avec une nouvelle expiration hebdomadaire à venir, il n’y a pas d’activité majeure vue sur le segment des options et, par conséquent, il serait intéressant de voir l’évolution globale vendredi.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

