Perspectives F&O du 15 juillet : Nifty range-bound, doit dépasser 15 900 pour un nouveau rallye ; Bank Nifty regarde jusqu’à 36 000

L’indice Nifty 50 devrait se négocier dans la fourchette 15 500-15 800 au cours de la semaine en cours jusqu’à l’expiration du 15 juillet. Les analystes voient un biais positif dans l’indice même sans indication claire de la direction. En revanche, 34 700 reste un niveau important à surveiller pour Bank Nifty ; et il peut rebondir à partir de 35 000. Au cours du mois dernier, Nifty 50 a continué de planer dans la zone 15 450-15 900 et règne actuellement au milieu de cette fourchette. Jusqu’à présent cette semaine, Nifty a chuté de plus de 1% pour atteindre le plus bas d’aujourd’hui de 15 632,75. Il a perdu près de 2% par rapport aux niveaux les plus élevés de tous les temps. Bank Nifty a continué de sous-performer l’indice plus large Nifty 50 depuis février de cette année. “Nous nous attendons à ce que Bank Nifty rebondisse par rapport au niveau actuel autour de 35000 et se déplace vers 35800-36000”, a déclaré à Financial Express Online Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Nifty plane dans la zone 15450-15900 depuis juin et se négocie actuellement au milieu de la bande. Avec le début de la saison des résultats, la possibilité d’une cassure décisive semble élevée. Bien qu’il n’y ait pas encore d’indication claire sur la direction, le biais est toujours du côté positif. Nous suggérons aux participants de continuer avec « acheter en cas de creux » jusqu’à ce que Nifty se maintienne au-dessus de la zone des 15 450. Une cassure décisive au-dessus de 15 900 ouvrirait la voie à plus de 16 300 niveaux.

Bank Nifty a sous-performé l’indice Nifty depuis février et il n’y a encore aucun signe de changement de tendance. Il a tenté de dépasser l’obstacle majeur à 36 000 zone de retard mais en vain. Cependant, la baisse semble également plafonnée avec plusieurs supports à la zone 34 300-34 500 et majeur à 33 900 niveaux. Nous pensons que les traders devraient préférer les spreads d’options autour de la zone de support pour les positions longues plutôt que les longs nus dans les contrats à terme, citant la sous-performance dominante.

Rahul Sharma, responsable de la recherche technique et dérivés, JM Financial Services

Les inquiétudes concernant la reprise économique américaine et les données sur l’inflation chinoise font baisser les marchés mondiaux. Les marchés américains étaient en baisse d’environ 1% tandis que l’Europe était en baisse d’environ 2% jeudi. Nifty Futures et Bank Nifty Futures ont vu l’ajout de nouveaux shorts (OI +5,8% et 5%, respectivement) tandis que les volumes étaient supérieurs à la moyenne à des sommets de 15 jours. Les données sur les options suggèrent une fourchette de 15 500 à 15 800. India VIX a connu un pic de 11% ainsi qu’une baisse unilatérale le jour de l’expiration. Les FII ont ajouté des positions courtes dans l’indice tout en clôturant leurs positions longues sur les contrats à terme sur actions. Le biais reste baissier en dessous de 15 800 avec des supports baissiers à 15 635 et 15 600. Le point de panne de Bank Nifty est à 34 900. La vente de suivi est indispensable pour confirmer la répartition des deux indices.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Le commerce a commencé vendredi avec des données d’options donnant des indices faibles. La session initiale a vu un grand ajout d’appels OI (écriture d’appels) à 15700 niveaux sur Nifty avec un ajout de 1,7 million d’actions. Avec l’écriture d’appels à 15700, ce niveau, suivi de 15800, est maintenant devenu une résistance ferme alors que 15800 continue de détenir la plus forte accumulation d’appels OI. Du côté inférieur, les niveaux de 15600 détiennent un PUT OI maximum de 2,5 millions d’actions suivi de 2,4 millions d’actions à 15500. Ainsi, à partir des données actuelles, la fourchette de négociation est définie comme 15500-15800 sur Nifty pour le prochain semaine. Sur le front de Bank Nifty, 35 000 grèves ont vu l’écriture d’appels de plus de 1,2 million d’actions. Les grèves 35000 et 35500 détiennent toutes deux un Call OI similaire de 1,2 million d’actions. Du côté inférieur, le 35000 détient également le PUT OI maximum à 1,3 million. Dans le cas de Bank Nifty, le niveau 35000 est susceptible d’agir comme un point d’inflexion pour l’indice.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Nous avons observé que l’intérêt ouvert a augmenté le plus pour 15800CE et 16000CE, cela implique que les vendeurs d’options considèrent les niveaux 15800 et 16000 comme une forte résistance. Nous avons observé que l’écriture d’appels maximum se produisait au cours d’exercice 15800 avec OI 4897125, indiquant une forte résistance à la hausse pour Nifty 50 à 15800. Options Max Pain est actuellement à 15750. Pour l’instant, il est prévu que le marché expire vers le niveau 15700-15800 . Le niveau critique pour Bank Nifty est de 34700, ce qui devrait apporter un soutien solide. Nous nous attendons à ce que Bank Nifty rebondisse par rapport au niveau actuel autour de 35000 et se déplace vers 35800-36000.

