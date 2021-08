Perspectives F&O pour le 18 août : Nifty en regarde 16 700, Bank Nifty 36 600 cette semaine d’expiration ; vérifier le support, les niveaux de résistance

Les analystes s’attendent à ce que Nifty expire entre 16300-16600 cette semaine. Alors que Bank Nifty est susceptible de se négocier dans la fourchette 35800-36600. Image : .

L’indice NSE Nifty 50 vise un objectif de 16 700 points au cours de la semaine en cours jusqu’à l’expiration des options le 18 août. La date d’expiration de cette semaine est le mercredi 18 août 2021, car les marchés resteront fermés jeudi à l’occasion de Muharram. Les données sur les options suggéraient le call OI le plus élevé à 16 500 strikes. Les analystes s’attendent à ce que Nifty expire entre 16300-16600 cette semaine. Alors que Bank Nifty est susceptible de se négocier dans la fourchette 35800-36600. Jusqu’à présent cette semaine, Nifty a gagné plus de 1% pour atteindre un nouveau record de 16 449,95. Alors que l’indice Bank Nifty a augmenté de près d’un pour cent au sommet d’aujourd’hui de 36 178,35. « Bank Nifty se consolide près de la barre des 36 000 et les deux call et put à la grève des 3 600 ont le OI le plus élevé, mais nous pourrions assister à un rallye de rattrapage à Bank Nifty où 36 500 est un obstacle immédiat », Santosh Meena, Equity Research Head, Swastika Investmart, a déclaré à Financial Express Online.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Les marchés ont ouvert sur une note positive et les données sur les options suggèrent que Nifty a ouvert un peu plus d’espace à la hausse. Aujourd’hui, les appels 16300 et 16400 ont vu d’importantes écritures de PUT se produire, le 16400 ayant vu l’ajout de plus de 4 millions de puts, indiquant que toute consolidation verra cette zone agir comme de solides supports potentiels. L’écriture d’appels d’autre part est vue entre 16500-16600 niveaux. Cela définit une fourchette de 16300-16600 pour le Nifty pour la semaine à venir.

Bank Nifty voit également une grande écriture PUT à 36000; cela fait de ce point un bon support potentiel pour Bank Nifty suivi du niveau 35800. D’un autre côté, l’ajout de Call OI est visible aux niveaux 36400 et 36600. Cela montre que Bank Nifty peut osciller entre 35800 et 36600 avec un biais positif.

Santosh Meena, responsable de la recherche sur les actions, Swastika Investmart

La configuration de la nouvelle expiration hebdomadaire des options semble haussière car l’OI le plus élevé d’environ 30 lakh est placé à l’option de vente 16300 qui agira comme un niveau de support immédiat et fort tandis que sur le front des options d’achat, 16500 a l’OI le plus élevé d’environ 18,5, ce qui est un obstacle psychologique immédiat. Donc pour le moment, nous avons une fourchette bien définie de 16300-16500 mais la hausse est ouverte jusqu’au niveau 16700. À la baisse, si Nifty glisse en dessous du niveau 16300, alors 16200-16150 est une zone de support critique. Cette expiration est une expiration courte car nous aurons une expiration le 18 août, mercredi en raison de vacances le jeudi à l’occasion de Muharram.

Bank Nifty consolide près de la barre des 36000 et les call et put au niveau 36000 ont le OI le plus élevé, mais nous pourrions assister à un rallye de rattrapage sur Bank Nifty où 36500 est un obstacle immédiat ; au-dessus de ce 37200-37700 sera la prochaine zone de résistance. A la baisse, 36000 agira comme un niveau de support immédiat tandis que 35500/35000 seront les prochains niveaux de support.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a donné une solide ouverture aujourd’hui, il a ouvert à 16 430, en hausse de 65 points dans les 15 premières minutes de la journée. Si l’indice Nifty 50 parvient à clôturer au-dessus de 16 450 vendredi, nous pourrions voir des niveaux de 16 550 et 16 700 avant la prochaine expiration hebdomadaire. Nifty a un support solide dans les gammes 16330 et 16280. Bank Nifty à la clôture au-dessus de 36200 peut tester 37000 dans l’expiration hebdomadaire actuelle. Il a un support solide dans la gamme 35800 – 35700.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.