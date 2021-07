Perspectives F&O du 22 juillet : Nifty yeux 16 000, Bank Nifty 36 000 cette semaine ; vérifier le support, les niveaux de résistance

Les analystes s’attendent à ce que Nifty expire entre 15 900 et 16 000 cette semaine

NSE chouette 50 L’indice vise un objectif de 16 000 points dans la semaine en cours jusqu’à l’expiration des options le 22 juillet. Les données sur les options suggéraient le call OI le plus élevé à 16 000 strike, suivi de 15 900 strike. Les analystes s’attendent à ce que Nifty expire entre 15 900 et 16 000 cette semaine. Pendant que Banque astucieuse est susceptible de se négocier dans la fourchette de 35 600 à 36 000. Jusqu’à présent cette semaine, Nifty a ajouté plus de 1% au plus haut d’aujourd’hui de 15 962,25. Alors que l’indice Bank Nifty a gagné près de 2% jusqu’à présent cette semaine. « Bank Nifty a une résistance significative à 36 000 ; des avantages significatifs ne se produiraient que si la Bank Nifty était en mesure de réduire ce niveau », a déclaré à Financial Express Online Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services.

Sameet Chavan, analyste technique en chef, Angel Broking

Nouvelles connexes

HDFC AMC, Wipro, Bandhan Bank, IPO de Zomato, IPO de Tatva Chintan, L&T Infotech, les actions ITC en bref Marché EN DIRECT : Sensex, Nifty chute des sommets historiques, Nifty abandonne 15 950 ; RIL et Tata Steel gagnent SGX Nifty est assis en vert avant la cloche d’ouverture; Nifty touchera-t-il 16 000 aujourd’hui ?

Les indices se sont redressés le jour de l’expiration hebdomadaire pour marquer de nouveaux sommets menés par certains des poids lourds de l’indice. Les FII étaient des vendeurs nets dans le segment des espèces à hauteur de Rs 265 crore. Sur le front des contrats à terme sur indices, ils ont acheté pour une valeur de 706 crores de roupies avec une augmentation de l’intérêt ouvert indiquant des formations longues et une couverture courte lors de la session de jeudi. Alors que le marché a atteint un nouveau sommet, nous avons vu de nouvelles positions longues à la fois sur Nifty et Bank Nifty. Les FII ont formé de nouveaux longs sur les contrats à terme sur indices et leur « Long Short Ratio » est désormais d’environ 73 %. Pour la série hebdomadaire à venir, 15 900 et 15 800 options de vente attiraient les auteurs d’options et, par conséquent, la baisse semble limitée sur chouette 50. Par conséquent, il est conseillé aux traders de négocier avec un biais positif et si Bank Nifty commence à contribuer, nous verrions Nifty 50 atteindre le cap des 16 000 au cours de cette semaine elle-même.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

le chouette 50 L’indice a réussi à dépasser l’obstacle à 15 900 le jeudi 15 juillet, mais a manqué de détermination. À l’avenir, nous pensons que le biais positif est là pour rester ; cependant, le dynamisme du pack bancaire est essentiel pour reprendre de l’élan. La semaine à venir est une semaine écourtée et nous pourrions voir Nifty trader dans la zone 15 750-16 150.

Banque astucieuse franchi la zone de résistance de la zone 35 800 le jour de l’expiration hebdomadaire mais ne voyant pas le mouvement de suivi jusqu’à présent. Cela dit, nous pourrions assister à un mouvement haussier progressif de l’indice vers la zone des 36 500 au cours des prochaines séances. En cas de baisse, les niveaux 35 300 et 34 800 constitueraient un support crucial.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Nous attendons chouette 50 expirer entre 15 900 et 16 000 pour l’expiration du 22 juillet. Si nous examinons les données sur les taux d’intérêt ouverts, nous constatons que le taux d’intérêt ouvert le plus élevé pour les options d’achat se situe au niveau d’exercice de 16 000 avec un intérêt ouvert de 28,42 lakh. D’autre part, le niveau correspondant pour l’option Put est à 15 900 niveaux avec un intérêt ouvert de 32,35 lakh. L’option douleur maximale indique également la même chose lorsque le niveau de douleur maximal actuel est de 15 900 frappes. Pour le Banque astucieuse, la fourchette est susceptible d’être de 35 600 à 36 000.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

chouette 50 a commencé la session avec une écriture de vente importante à 15 900 suivie d’une écriture d’appel à 16 000. La présente action a défini la fourchette probable pour les marchés à une zone très définie et plafonnée de 100 points impairs. Dans tous les cas, un biais directionnel sera observé si le Nifty viole 15 900 ou 16 000 niveaux de chaque côté. La concentration Max Call OI est observée à 16 000 niveaux.

Banque astucieuse présente également un comportement similaire. Le niveau 36 000 a continué de voir l’écriture d’appels maximale depuis le matin. Ce niveau détient également le maximum d’appels OI à 36 000 ; le PUT OI le plus élevé s’élève à 35 500. Bank Nifty a une résistance significative à 36 000 ; des avantages significatifs ne se produiraient que si Bank Nifty était en mesure de réduire ce niveau.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.