Perspectives F&O de la série de juillet: Nifty pourrait atteindre 16 500 s’il dépasse 15 900, Bank Nifty pourrait négocier dans cette fourchette

L’indice Nifty 50 a affiché des gains pour la troisième série consécutive, ajoutant près de 3 pour cent. Image : .

Nifty devrait atteindre de nouveaux sommets historiques et franchir les 16 000 niveaux de la série de juillet, tandis que Bank Nifty pourrait se redresser, s’il franchit 36 ​​000 niveaux, selon les analystes. Dans la série qui s’est terminée hier, l’indice Nifty 50 a affiché des gains pour la troisième série consécutive, ajoutant près de 3 %. Alors que Bank Nifty a sous-performé dans la série de juin, s’installant avec une perte de près d’un pour cent. Les deux indices ont enregistré des rollovers jusqu’à 85 pour cent, ce qui était bien supérieur à leur moyenne sur trois mois. Le pourcentage élevé de rollovers dans la série de juin par rapport aux rollovers moyens des trois dernières séries indique un sentiment positif sur les marchés boursiers, selon les analystes.

Que disent les données des rollovers de Nifty, Bank Nifty ?

Habituellement, un rollover inférieur à la moyenne suggère une incertitude, tandis que des rollovers supérieurs à la moyenne sur trois mois signalent un sentiment positif sur le marché. « Nifty a enregistré des roulements à 84,61 % par rapport à la moyenne sur trois mois de 76 % et Bank Nifty a enregistré des roulements à 83,88 % par rapport à la moyenne sur trois mois de 76,4 %», a déclaré Sameet Chavan, analyste technique en chef, Angel Broking, a déclaré à Financial Express.

“Nous avons constaté un roulement de 89 % des contrats à terme sur actions de la série de juillet par rapport au roulement moyen des trois dernières séries de 87 %”, a déclaré à Financial Express Online Nandish Shah, analyste principal en dérivés et techniques, HDFC Securities. Il a également ajouté qu’en termes de nombre d’actions, la série de juillet a commencé avec des contrats à terme sur actions Intérêt ouvert de 421 actions crore contre 437 actions crore, un niveau auquel la série de juin avait commencé. Il est inférieur de 20% à l’intérêt ouvert record de 523 crores d’actions, qui a été observé au début de la série de février 2018. “Cet OI plus faible, bien que Nifty soit à un niveau record, indique des positions à effet de levier plus faibles qui augurent bien pour les marchés”, a ajouté Shah.

Où ira Nifty, Bank Nifty dans la série de juillet ?

Perspectives astucieuses de la série de juillet

Shah a conseillé aux traders de rester haussiers et d’utiliser toute correction vers les niveaux 15600-15700 pour accumuler des positions longues avec un stop loss de 15400. “Du côté supérieur, nous nous attendons à ce que Nifty franchisse les 16000 niveaux et aille au-delà dans les prochains jours”, a-t-il déclaré.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique consultant et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services, ne voit une augmentation de l’indice Nifty 50 que s’il dépasse la zone 15850-15900 et reste au-dessus. Si cela se produit, alors Nifty atteindra probablement 16 400 à 16 500 niveaux.

Dans la série de juillet, Nifty pourrait enfin atteindre le nouveau jalon de 16 000, mais le mouvement d’emballement complet est peu probable, a déclaré Sameet Chavan. Entre les marchés, il pourrait également y avoir des épisodes de réservation de bénéfices. « En ce qui concerne les niveaux, 16000-16200 sont les niveaux haussiers à surveiller ; alors qu’à la baisse, la base semble s’être déplacée vers le haut vers 15600-15450 », a-t-il déclaré.

Perspectives de la série Bank Nifty de juillet

Nandish Shah a déclaré que la série de juillet avait commencé avec le futur OI plus élevé de Bank Nifty de 19 actions lakh par rapport à la dernière série OI de 17,7 actions lakh. En termes de pourcentage, Bank Nifty a enregistré un rollover plus élevé de 84 % par rapport à un rollover moyen des trois dernières séries de 78 %. Ce renversement plus élevé ainsi que la récupération de plus de mille points par rapport au creux des derniers jours indiquent un long renversement vers la série de juillet », a ajouté Nandish Shah. Bank Nifty, les traders devraient rester haussiers et accumuler des positions longues en baisse vers les niveaux 34500 avec le stop loss à 33500 niveaux. Du côté supérieur, Bank Nifty peut trouver une résistance immédiate aux alentours des niveaux 36000-36500. “Nous nous attendons à ce que Bank Nifty réussisse dans la série de juillet”, a-t-il déclaré.

Milan Vaishnav a déclaré que Bank Nifty devra franchir 36 000 niveaux pour tout mouvement haussier durable. “Ainsi, jusqu’à ce que le Nifty dépasse la zone 15850-15900 et que le Bank Nifty dépasse 36 000 niveaux, tous les mouvements ascendants resteront vulnérables aux ventes à des niveaux plus élevés dans la série de juillet”, a déclaré Milan Vaishnav.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés financiers sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

