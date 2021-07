Perspectives hebdomadaires de F&O : Bank Nifty doit dépasser les 36 000 pour que Nifty atteigne les 16 000 ; support clé, résistances cette semaine

Si Nifty doit atteindre et dépasser le chiffre magique de 16000, la banque joue certainement ici un rôle vital

Par Sameet Chavan

Cela fait plus d’un mois maintenant; nos marchés sont piégés dans une fourchette. La fourchette de points pour deux indices clés, Nifty et Bank Nifty, est respectivement de 500 et 1500. Il s’agit certainement d’une fourchette mince compte tenu du fait que nous négocions à des niveaux très élevés. Pendant la plus grande partie du mois de juin, nous étions limités aux déclencheurs domestiques uniquement ; mais alors que nous entrions dans un mois de juillet, les facteurs mondiaux ont commencé à influencer nos marchés dans une large mesure. Malheureusement, les pairs mondiaux subissent des ventes massives lorsque Nifty est sur le point d’atteindre le cap des 16 000 et, d’un autre côté, un certain soulagement survient lorsque nous sommes à un support crucial. L’action des prix de cette semaine est exactement une réplique de cela. Après avoir subi une certaine correction des prix pendant les deux premiers jours, nous avons assisté à un bon rallye de soulagement aujourd’hui pour récupérer les 15800 le jour d’expiration hebdomadaire.

Cela est certainement de bon augure pour les taureaux, mais compte tenu de la tendance récente, nous ne sommes toujours pas sortis du bois. Donc, plutôt que d’anticiper et de se faire prendre du mauvais pied, nous attendrions que Nifty dépasse le mur solide de 16 000. Si cela se produit, les prochains niveaux immédiats à surveiller seraient de 16 200 à 16 400. Bien qu’ils puissent apparaître pas si loin des niveaux de 16 000, nous verrions une bonne action spécifique aux actions au cours de cette période. Maintenant, comme nous le répétons, si Nifty doit atteindre et dépasser le chiffre magique de 16 000, la banque joue certainement un rôle essentiel ici. Il serait très important que l’indice bancaire dépasse la barre des 36 000, si nous devons voir les indices de référence atteindre de nouveaux sommets. D’ici là, 35 000 à 35 500 doivent être considérés comme des obstacles intermédiaires. Du côté inférieur, le groupe de supports pour Nifty est placé à 15700 – 15550 – 15450 et pour Bank Nifty, 34 200 – 33 900 doivent être considérés comme des niveaux de réussite ou de rupture. Tout mouvement durable en dessous de l’extrémité inférieure de cette zone de support inverserait la tendance à court terme à la baisse. Les traders doivent en prendre note et se positionner en conséquence.

Jetons un coup d’œil à l’activité sur le segment des produits dérivés. Le PCR de mardi était bien en dessous de 1, indiquant une position de survente. C’était principalement sur le dos de l’écriture massive d’appels, qui était visible en regardant l’ajout d’OI à 15700 grève. Le marché a rebondi aujourd’hui et, par conséquent, de nombreux rédacteurs d’appels In-the-Money ont couru pour un abri. De ce fait, le PCR est remonté à 1,18 qui doit être considéré comme un territoire neutre. Maintenant, nous entrons dans une expiration mensuelle avec un intérêt ouvert le plus élevé en appel à 16 000 sans aucun doute. Avant cela, il y a un obstacle mineur à 15800. D’un autre côté, 15500 put a un intérêt ouvert maximum qui est également loin de la clôture d’aujourd’hui. Aujourd’hui, une écriture décente a été observée dans 15700 (put) et 15800 strikes (put), ce qui devrait fournir un certain soutien lors de la prochaine session. En outre, l’INDIA VIX a légèrement augmenté au cours des deux dernières sessions par rapport à ses creux de plusieurs années. Il s’est à nouveau refroidi pour entrer dans la zone confortable des moins de 12 ans.

Sameet Chavan est analyste en chef – Techniques et dérivés, Angel Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

