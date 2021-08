Perspectives immobilières au S2 2021 : les promoteurs changeront-ils de stratégie pour assurer une dynamique haussière dans le secteur immobilier ?

Le sentiment est devenu positif pour une multitude de raisons et compte tenu des résultats du premier semestre 2021

Par Ram Raheja

À l’échelle mondiale, un nouveau consommateur est en train d’émerger – un consommateur qui est financièrement évolué, plus avancé dans son utilisation des technologies numériques, plus réfléchi et plus sélectif dans sa prise de décision, et désireux de voir COVID-19 comme une opportunité de réinitialiser les valeurs dans le monde. Les changements que nous observons ne seront probablement pas à court terme. La plupart des consommateurs pensent qu’ils vivront leur vie très différemment dans un avenir prévisible.

Le comportement des consommateurs concernant l’achat de maisons à l’ère post-pandémique a considérablement changé en termes d’exigences en matière de conception, d’installations, de mode de vie général, etc. La pandémie induite par COVID-19 a considérablement transformé et impacté les industries du monde entier. Cela a engendré une nouvelle culture en devenir – la culture du travail à partir de la maison. La plupart des entreprises adoptent la même chose pour des périodes plus longues et introduisent même un modèle de travail hybride.

Les développeurs ont analysé cette tendance et ont déplacé leurs intérêts vers la création de projets qui répondent aux besoins changeants des acheteurs new-age dans l’ère post-Covid. Les gens veulent maintenant un espace de vie holistique, une oasis qui peut leur offrir un mode de vie sain. Les projets tels que les cantons intégrés sont très demandés en raison des installations telles que les loisirs, les parcs, les jardins et les magasins essentiels quotidiens, tous situés dans les locaux de la société. Ce qui a entraîné une reprise de l’immobilier, c’est le besoin et la demande d’un espace sûr qui sont apparus à l’ère de la pandémie. Assurer une évolution constante et rester pertinent face à l’évolution de la demande sera inévitable pour maintenir la dynamique du secteur immobilier.

Les développeurs sont donc prêts à s’adapter à l’évolution des besoins et des mentalités des acheteurs et travaillent à la personnalisation de leurs projets. COVID 19 a fait prendre conscience aux gens de l’importance de vivre dans un environnement sain et sans pollution. Maintenant, les acheteurs de maison cherchent à investir dans des sociétés qui offrent des équipements sains ainsi qu’une couverture verte accrue. Les activités sportives et de remise en forme constitueront également une partie importante du mode de vie quotidien pour développer une forte immunité.

Pour s’assurer que les attentes des clients sont dépassées, les développeurs font appel aux meilleurs architectes et s’impliquent plus que jamais dans la planification méticuleuse de chaque détail. Les développeurs veulent offrir plus que quatre murs à leurs clients ; ils veulent offrir un espace où les gens se sentent vraiment en sécurité et heureux et l’appellent chez eux. Il est important d’être judicieux en matière de conception et de livrer avec sagesse. En plus de la technologie de la maison intelligente, les architectes cherchent également à incorporer de meilleurs cadres de ventilation, des ascenseurs sans contact et des portes sensorielles comme éléments essentiels au lieu de simples ajouts.

Les gens vivent différemment et, à bien des égards, pensent différemment. Les consommateurs du monde entier regardent les produits et les marques sous un nouvel angle. Le sentiment est devenu positif pour une multitude de raisons et compte tenu des résultats du premier semestre 2021, le secteur espère terminer l’année sur un bon nombre tout en stabilisant le secteur dans son ensemble. Avec les tendances actuelles et la demande accrue, attendez-vous à ce que le secteur immobilier se rajeunisse et maintienne son charisme dans les mois à venir.

(Ram Raheja est directeur chez S Raheja Realty, les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

