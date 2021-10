Perspectives MCX Gold Samvat 2078: le métal jaune devrait récupérer 50 000 roupies alors que la tendance pourrait rester modérément haussière

Une allocation tactique à l’or devrait être augmentée en plus de l’allocation stratégique d’actifs

Par Kshitij Purohit

En Inde, c’est une mentalité courante de reconnaître l’or comme l’investissement le plus sûr. Au milieu de la saison des fêtes, les prix de l’or ont atteint leurs meilleurs niveaux au cours des dernières séances de négociation. Les bijoutiers anticipent une augmentation significative de la fréquentation et des ventes à Diwali. En 2021 jusqu’à présent, les prix de l’or sont restés dans une tendance latérale à baissière, les prix se maintenant autour du niveau de soutien de 1700 $ à plusieurs reprises. Dans l’espoir d’une reprise économique plus rapide et de l’intérêt des investisseurs, le métal jaune a généré de meilleurs rendements jusqu’à présent cette année.

Les perspectives de l’or continuent de rester légèrement haussières près des festivals en Inde. Compte tenu du climat mondial instable, qui incite à des flux de liquidités vers le métal jaune, valeur refuge, l’or jouerait certainement un rôle important dans les expositions aux classes d’actifs. Dans le cadre d’une stratégie d’investissement, une allocation stratégique d’actifs doit être établie en tenant compte des besoins futurs de trésorerie.

Les autres options incluent les ETF sur l’or et les obligations souveraines en or, en plus d’acheter de l’or physique. Les deux instruments offrent des avantages tels qu’un rendement supérieur à celui de l’or réel, des avantages fiscaux et une pureté assurée, entre autres.

La tendance principale est latéralement à modérément baissière sur le graphique journalier des contrats à terme Comex. Il pourrait s’agir d’un renversement de tendance et d’un passage à une dynamique haussière si le prix dépasse la barre des 1800 $. La fourchette à moyen terme devrait se situer entre 1840 $ et 1725 $. À la baisse, le niveau de support clé est à 1684 $ – le plus bas de juin 2021.

En Inde, le prix de MCX Gold est resté baissier à Samvat 2077. Au début, le prix de l’or s’échangeait autour des niveaux de 52000. Après cela, les prix ont chuté au pire niveau vers mars 2021, tombant en dessous de 44000. Au cours des derniers mois, le prix est resté sur le côté baissier autour des niveaux de 46000 à 48000. Cependant, le prix a augmenté ces derniers temps après avoir eu un support proche de 45500. Le niveau de résistance clé devrait être de 48450 et 49500.

Au début du Samvat 2078, l’or pourrait être modérément haussier et d’autres métaux précieux pourraient rencontrer des obstacles autour du niveau de résistance. Si le prix se maintient au-dessus de ces résistances, nous pouvons nous attendre à plus d’élan haussier vers 50 000.

Une allocation tactique à l’or devrait être augmentée en plus de l’allocation stratégique d’actifs. Prendre de l’or au cours de la saison des fêtes en cours doit se faire de la manière la plus rentable possible. Étant donné que l’économie se remet des effets de Covid-19, les investisseurs peuvent rester prudents tout en prenant une position à long terme sur les métaux précieux.

(Kshitij Purohit, Lead Commodity & Currency chez CapitalVia Global Research. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

