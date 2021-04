Perspectives négatives: Fitch Ratings confirme la note BBB- pour l’Inde et affirme que la récente poussée de Covid-19 pourrait retarder la reprise du PIB

“Cependant, une récente flambée des cas de coronavirus pose des risques de baisse croissants pour les perspectives de l’exercice FY22”, a-t-il déclaré. “Cette deuxième vague de cas de virus peut retarder la guérison, mais il est peu probable, de l’avis de Fitch, de la faire dérailler”, a ajouté l’agence.

Fitch Ratings a confirmé jeudi la note souveraine “ BBB- ” pour l’Inde, affirmant qu’une récente flambée des cas de coronavirus pourrait retarder la reprise du PIB, mais qu’elle ne fera pas dérailler l’économie. Cependant, l’agence a déclaré que les perspectives étaient négatives, reflétant l’incertitude persistante autour de la trajectoire de la dette.

«Les perspectives négatives reflètent l’incertitude persistante autour de la trajectoire de la dette à la suite de la forte détérioration des paramètres des finances publiques de l’Inde en raison du choc pandémique dû à une position antérieure de marge budgétaire limitée. L’aggravation des déficits budgétaires et les plans du gouvernement pour un rétrécissement progressif seulement du déficit imposent à l’Inde une plus grande charge sur la capacité de l’Inde à revenir à des niveaux élevés de croissance du PIB à moyen terme pour se stabiliser et faire baisser le taux d’endettement », a déclaré l’agence de notation.

Fitch prévoit une reprise de 12,8% du PIB au cours de l’exercice se terminant en mars 2022 (FY22), se modérant à 5,8% en FY23, contre une contraction estimée à 7,5% en FY21.

“Cependant, une récente flambée des cas de coronavirus pose des risques de baisse croissants pour les perspectives de l’exercice FY22”, a-t-il déclaré. “Cette deuxième vague de cas de virus peut retarder la guérison, mais il est peu probable, de l’avis de Fitch, de la faire dérailler”, a ajouté l’agence.

Il s’attendait à ce que les restrictions liées à la pandémie restent localisées et moins strictes que le verrouillage national imposé en 2020, et le déploiement des vaccins a été intensifié.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.