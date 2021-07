Perspectives Nifty, Bank Nifty: Nifty devrait se négocier dans la fourchette 16050-15550, Bank Nifty pourrait atteindre 36 000 cette semaine

Le schéma graphique suggère que si Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 15950, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux de 16100-16300.

Par Rajesh Palviya

La semaine dernière, Nifty a terminé sur une note plate, clôturant à 15856 avec une perte de 67 points sur une base hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie haussière avec une longue ombre inférieure indiquant l’achat à des niveaux inférieurs. Nifty a formé une formation plus basse haute basse sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique journalier, Nifty a formé Doji Candle qui indique l’indécision parmi les participants, l’indice se consolide dans une fourchette de 15600 à 15900 depuis les 6 à 7 dernières semaines, indiquant une tendance latérale.

Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau de 15950, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux de 16100-16300. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 15700, il assistera à une vente qui portera l’indice vers 15500-15400. Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20 et 50 jours qui sont des moyennes mobiles importantes à court terme, indiquant un biais positif à court terme. Nifty devrait rester dans une tendance haussière vers la zone latérale jusqu’à ce qu’il brise 15600 à la baisse. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans la fourchette 16050-15550 avec un biais mixte.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI se déplace vers le haut et cite au-dessus de sa ligne de référence indiquant un biais positif. Cependant, l’oscillateur de dynamique stochastique est devenu négatif à partir de la zone de surachat, indiquant une consolidation possible ou une baisse à court terme

Perspectives dérivées astucieuses

Nifty dans la semaine en cours a vu Long Unwinding avec une baisse de prix de 83 points (-0,52%) et une perte d’OI de 11,42 parts de lakh (-12,08 %) passant de 94,57 parts de lakh à 83,15 parts de lakh. Nifty s’est négocié avec une décote de -3 points par rapport à une prime de 13 points, tandis que l’indicateur de sentiment PC Ratio se négocie actuellement à 1,15, ce qui est au-dessus de la ligne médiane mais dans une zone confortable indiquant un biais positif.

Dans Nifty, l’OI élevé du côté CALL dans l’expiration mensuelle prévue le 29 juillet est à 16 000 (61,20 lakh), 15 900 (42,01 lakh) et 16 100 (33,25 lakh), avec 16 000 et 15 900 agissant comme une forte résistance dans laquelle il y a écrit respectivement 17,60 actions lakh et 15,27 actions lakh. L’OI élevé du côté PUT est de 15 800 (44,39 lakh), 15 500 (36,65 lakh) et 15 700 (29,79 lakh), avec 15 800 et 15 850 agissant comme un support solide car il y a eu de l’écriture de 18,84 lakh actions et 10,14 lakh actions respectivement; les niveaux si importants à surveiller seront 15800; dans lequel si Nifty se maintient en dessous de 15800, il peut se déplacer jusqu’à 15700 et 15500 tandis que de l’autre côté, si se maintient au-dessus de 15900, il peut tester les niveaux 16000 et 16200. La fourchette provisoire pour la semaine en cours devrait se situer entre 15 500 et 16 000. L’Inde VIX, indicateur de volatilité du marché, est actuellement à 11,76 % en hausse de 0,49 % sur une base hebdomadaire, mais continue de se négocier près des niveaux les plus bas depuis 1 an, indiquant une forte conviction et une stabilité dans la tendance actuelle du marché. plutôt une tendance haussière sur le marché.

Perspectives astucieuses de la banque

Bank Nifty a commencé la semaine sur une note négative et est restée négative dans la première moitié, mais les solides gains de vendredi ont tiré l’indice à la hausse pour terminer sur une note plate. Bank Nifty a clôturé à 35034 avec une perte de 716 points sur une base hebdomadaire.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie baissière avec une longue ombre inférieure indiquant l’achat à des niveaux inférieurs. Sur le graphique journalier, l’indice se consolide dans une fourchette de 34 000 à 36 000 indiquant une tendance latérale. Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau 35400, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 35800-36200. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 34400, il assistera à une vente qui portera l’indice vers 34000-33700. Bank Nifty est désormais bien placée au-dessus de son 20 SMA, indiquant un biais positif à court terme. Bank Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Bank Nifty se négocie dans une fourchette de 34300-36000 avec un biais mitigé.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI se déplace vers le haut et cite au-dessus de sa ligne de référence indiquant un biais positif. Cependant, l’oscillateur de dynamique stochastique est devenu négatif depuis la zone de surachat, indiquant une consolidation possible ou une baisse à court terme

Perspectives des dérivés de Bank Nifty

Bank Nifty au cours de la semaine en cours a connu un long déroulement avec une baisse de prix de -816 points (-2,27%) et une perte d’OI de 5,71 actions lakh (-27,65%) passant de 20,66 actions lakh à 14,95 actions lakh et s’est négociée à une prime de 7 points contre 105 points. Dans Bank Nifty, l’OI élevé du côté CALL à l’expiration mensuelle prévue le 29 juillet est de 36 000 (12,53 lakh), 36 500 (9,85 lakh) et 35 500 (10,94 lakh), avec 36 000 et 35 700 agissant comme une forte résistance dans laquelle il a écrit respectivement 2,39 actions lakh et 1,71 actions lakh. La concentration élevée d’OI du côté PUT est de 34 500 (10,41 lakh), 34 000 (10,47 lakh) et 33 500 (6,89 lakh), avec 34 800 et 34 500 agissant comme un support solide car il y a eu de l’écriture de 4,40 lakh actions et 4,07 actions lakh respectivement; tandis que le niveau important à surveiller sera de 35 000, car les deux call et put ont la concentration d’OI la plus élevée de 13,80 lakh et 11,29 parts lakh respectivement. Il y a eu l’ajout de 3,36 actions lakh dans 35000 Put & in 35100 Call, il y a eu l’ajout de 2,39 actions lakh indiquant clairement que 35000 – 35100 sont susceptibles d’agir comme un niveau décisif pour la semaine prochaine et tout mouvement de maintien au-dessus du même peut aider la Banque Nifty atteint les niveaux 35500 à 36000 et au contraire, si banknifty ne parvient pas à soutenir ces niveaux, il pourrait tester 34500 à 34000. La fourchette provisoire pour la semaine prochaine devrait se situer entre 34 000 et 36 000.

Stratégie astucieuse pour cette semaine

Les traders peuvent lancer une stratégie modérément haussière avec des sorties de primes réduites et un seuil de rentabilité inférieur appelé BULL CALL SPREAD du 29 juillet Expiration dans laquelle le trader achètera un lot de 15 850 call strike à 81 et vendra simultanément un lot de 16 000 call strike à 23, de sorte que le net les sorties ou les pertes maximales seront limitées à 2 900 Rs (58 points). Nifty à l’expiration si clôture au-dessus de 15 908, la stratégie commencera à faire des bénéfices, mais comme le risque est limité, le profit est également limité. Les gains maximum seront limités à Rs 4 600 (92 points) uniquement parce que les gains du long 15 850 strike call seront compensés par les 16 000 strike call vendus si Nifty clôture au-dessus de 16 000 à l’expiration.

Secteurs et valeurs à surveiller cette semaine :

Nous nous attendons à ce que les secteurs de l’informatique, de la pharmacie, du métal, de l’immobilier et du ciment se portent bien à court terme. Des actions comme Infosys, Tech Mahindra, Wipro, Lupin, Aarti Drugs, Jindal Stainless, Tata Steel, DLF, Prestige Estates Projects, Laxmi Organics, ACC et Ambuja Cements peuvent bien se porter à court terme.

(Rajesh Palviya est vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

