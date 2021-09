Perspectives pour le gaz : doublement du facteur de charge de l’usine d’ici l’exercice 25 ; les secteurs des engrais et de l’électricité bénéficieront du mouvement

in

Les secteurs des engrais et de l’électricité sont les plus gros consommateurs de gaz naturel, consommant 51 % du gaz total disponible dans le pays.

Les niveaux d’utilisation des centrales électriques au gaz devraient doubler d’ici l’exercice 25 par rapport aux niveaux actuels, en raison de l’augmentation de la production nationale de gaz des champs de la côte est et des prix du gaz naturel liquéfié (GNL) devenant compétitifs. Selon un récent rapport de HDFC Securities, le facteur de charge des centrales (PLF) pour les centrales électriques au gaz devrait passer de 18 % en juillet de cette année à 36 % d’ici l’exercice 25, et « cela devrait entraîner une demande totale supplémentaire de 13 millions de mètre cube standard par jour (mscmd) entre FY21-25 (estimé) ».

Parmi les 24 900 mégawatts (MW) de centrales électriques au gaz installées dans le pays, la plupart d’entre elles sont inactives en raison de la faible disponibilité du carburant. Environ 12 000 MW de centrales à gaz sont des actifs sous tension, 5 600 GW n’ont reçu aucun gaz au cours de l’exercice 20, tandis que les autres ont des approvisionnements limités. Le PLF moyen des centrales électriques indiennes au gaz est passé à 27,4 % en avril-juillet 2020, les prix spot du GNL ayant chuté à environ 2 à 3 $/million d’unités thermiques britanniques (mBtu). Profitant de la baisse des tarifs du combustible, environ 2 600 MW de centrales à gaz appartenant à l’État du Gujarat situées à proximité des terminaux d’importation (unités Pipapav, Uran, Dhuvaran, Utran et Hazira) ont augmenté leurs niveaux de PLF 2 à 3 fois par rapport à l’année précédente.

La production d’électricité de l’unité Dgen de 1 200 MW de Torrent Power et de la centrale à gaz Gandhar de 657 MW de NTPC, également située dans le Gujarat, a plus que doublé par rapport à l’année dernière. En revanche, la plupart des unités de Lanco Kondapalli (1 476 MW), GMR Rajahmundry (768 MW), GVK Gautami (465 MW) – toutes situées dans l’Andhra Pradesh – restent inactives. Les prix du GNL augmentant à nouveau au cours de l’exercice en cours, le PLF des centrales au gaz a chuté à 19,2 % en avril-juillet. La baisse récente de l’utilisation est une conséquence du prix élevé du GNL, lorsqu’il a dépassé 9-10 $/mbtu, ce qui a eu un impact négatif sur la consommation. « Des sources de carburant multiples devraient être utilisées pour couvrir les risques de production d’électricité, et toute la capacité installée actuelle n’est pas nécessairement une capacité disponible », a déclaré un haut responsable de l’industrie, ajoutant qu’« il y a des jours où moins de 1 000 MW de capacité renouvelable sont disponibles au Gujarat. sur la capacité verte totale installée de 14 000 MW dans l’État ».

Selon la soumission du gouvernement à un comité parlementaire en 2019, pour rendre l’énergie à base de gaz commercialement viable, le coût du carburant – y compris les frais de transport et les taxes – ne devrait pas dépasser 6 $/mBtu. Cependant, les calculs étaient basés sur des rendements d’usine contemporains de 50 à 55 %. Avec les dernières technologies, l’efficacité de la centrale peut augmenter jusqu’à 62% et avec de telles efficacités, même à un prix du gaz de 8 $/mbtu, le coût variable de l’électricité à base de gaz peut être d’environ 3,6 Rs/unité, ce qui peut rivaliser avec d’autres sources d’énergie conventionnelles. Au cours de l’exercice 10, grâce à la disponibilité de gaz domestique moins cher du bloc KG-D6 de RIL, les centrales électriques au gaz fonctionnaient à un PLF de 67%, a souligné HDFC Securities.

Avant que les champs offshore de la côte est du pays ne commencent à produire à la fin de 2020, le secteur de l’électricité au gaz avait recherché un « seau séparé pour l’attribution/l’enchère du gaz » et souhaitait qu’une certaine quantité de carburant produit soit réservée aux centrales électriques. La production nationale de gaz naturel a augmenté de 19,2 % pour atteindre 2 898 mscm en août d’une année sur l’autre, principalement en raison de la production plus élevée de Reliance Industries et du champ en eau ultra-profonde de BP dans le bloc KG-D6 du bassin de Krishna Godavari. La production a également commencé le 31 août à partir du gaz en eau profonde U1B de la société d’État Oil and Natural Gas Corporation situé dans le bloc KG-DWN 98/2, dont la production maximale est estimée à 1,2 mscmd.

