Perspectives sur l’or Diwali 2021 : réunion de la Fed américaine, inflation, demande post-festive ; jours dorés ou sombres à Samvat 2078 ?

des facteurs fondamentaux tels que le ton belliciste de la Fed sur l’amélioration des perspectives économiques américaines et la hausse de l’inflation pourraient plafonner la hausse des prix de l’or

Par Amit Pabari

Diwali est l’une des plus grandes fêtes hindoues, célébrée non seulement en Inde mais aussi dans de nombreux autres pays. Pendant ce festival, l’une des choses propices est de porter de l’or ou d’acheter (investir) dans l’or. L’or est un métal chargé positivement qui favorise une distribution optimale de l’oxygène aux cellules de votre corps. Et c’est la raison pour laquelle de nombreux Indiens portent des bijoux en or pendant les jours de festival. Outre un investissement ou l’achat d’or un jour propice (Dhanteras), les gens échangent également (achètent et vendent fréquemment) pour en tirer de l’argent. Certains commerçants le considèrent d’un point de vue industriel également car il est utilisé dans la fabrication de produits électroniques. On peut aller acheter dans un but « Shagun » n’importe quel jour propice, mais les perspectives à ce sujet restent incertaines et sombres. Pourquoi suggérons-nous de l’éviter pour le trading ou l’investissement ? Passons en revue les facteurs fondamentaux clés un par un et vérifions les perspectives.

Hawkish Fed pourrait plafonner la hausse de l’or

En dehors de sa propre demande et de sa propre offre, ce qui compte le plus pour le prix de l’or, c’est la politique de la banque centrale ; en particulier la position politique de la Fed. La dernière fois, lorsque la Fed avait réduit son assouplissement quantitatif en 2013, les prix de l’or avaient mis fin à leur tendance haussière de 12 ans et ont chuté de près de 30% pour s’échanger à 1200 $ l’once. Cependant, en termes de roupies, l’or a affiché une baisse marginale de 3% en raison d’une dépréciation massive de 12% de la devise par rapport au dollar. La principale raison de la chute est les perspectives optimistes sur l’économie américaine, le resserrement de la politique de la Fed, les perspectives moroses des marchés émergents et le raffermissement du dollar américain. Cela a conduit à une flambée des taux réels, qui ont généralement une corrélation négative avec l’or. La situation n’est pas si différente de la période de conicité de 2013.

La Fed est en passe de réduire à nouveau son QE lors de la réunion politique de novembre. Les rendements tiennent également compte des hausses de taux. La seule préoccupation ou point différenciant par rapport à 2013 sont les taux réels. En raison de l’escalade des anticipations d’inflation, les taux réels ne sont pas en mesure d’entrer en territoire positif et l’or est donc toujours soutenu. Une fois que les anticipations d’inflation commenceront à se stabiliser à un moment donné dans le futur, et si nous avons un rendement nominal en hausse sur une croissance américaine optimiste, alors les taux réels commenceront à se redresser. Et cela pourrait donc entraîner une baisse de la demande de valeurs refuges. Cela s’explique par les taux d’intérêt plus élevés, ce qui signifie des coûts d’opportunité plus élevés pour la détention d’actifs ne portant pas intérêt, tels que les métaux précieux, les rendant relativement moins attrayants. Ainsi, les commerçants, les investisseurs ou les opérateurs de couverture pourraient viser des niveaux encore plus bas des prix internationaux de l’or.

Demande plus forte de l’Inde en raison des fêtes de fin d’année, mais perspectives sombres à venir

La demande d’or de l’Inde a connu un bond de 47% en glissement annuel au cours du trimestre juillet-septembre à 139,1 tonnes, suite à une forte activité économique et à une reprise de la demande des consommateurs, a déclaré le World Gold Council dans un rapport. Cependant, l’Inde est confrontée à un déficit record en raison de l’augmentation des importations de pétrole. Ainsi, la demande pourrait se tarir une fois que l’Inde aura terminé sa célébration de Diwali. De plus, les perspectives de croissance sur les autres marchés émergents restent atones et la demande dans les mois à venir devrait donc rester trouble.

Or – Plus de couverture contre l’inflation

Il fut un temps où l’or était considéré comme une couverture contre l’inflation. Malgré la montée en flèche de l’inflation à travers le monde en raison de la hausse de la demande et des goulots d’étranglement de l’offre, les prix de l’or oscillent autour de 1780 $ l’once. S’il s’agissait d’un instrument de couverture d’inflation parfait, les prix auraient idéalement augmenté au cours des derniers mois. Mais l’évolution de la dynamique des entreprises et des investissements au cours des dernières années a modifié cette théorie. Plutôt que d’investir dans l’or pendant la hausse de l’inflation ou de conserver l’or dans un portefeuille, les traders et les investisseurs ont maintenant commencé à rechercher d’autres alternatives comme les crypto-monnaies.

Les actions surperformantes attirent les flux

Après le verrouillage de COVID-19, toutes les banques centrales avaient commencé à inonder le marché financier de liquidités abondantes. Parallèlement à cette campagne de vaccination accrue, l’activité commerciale a redémarré et, dans le même temps, la demande a également fortement augmenté. Cela a conduit le flux à commencer à chasser des actifs plus risqués comme les actions. Et cette histoire est toujours d’actualité. Dans le cas de l’Inde, les actions sont en hausse de plus de 25 % sur l’année, bien que divergentes avec les autres ME. De plus, les marchés américains sont également proches d’un niveau record en raison des estimations des entreprises qui dépassent. Cela a clairement réduit les investissements dans l’or dans une certaine mesure, du moins sur une base comparable.

Configuration technique : Comme clairement observé dans le graphique hebdomadaire ci-dessous de l’or international, les prix étaient dans un mode baissier en 2013-14 lorsque la Fed était sur le point de réduire ses achats d’actifs. Le graphique de la réplique peut être vu en 2021 et pourrait également être étendu en 2022. Du côté de la résistance, les prix pourraient faire face à un plafond proche de 1835 $ et plus loin à des niveaux de 1880 $. Alors que le support se situe aux niveaux de 1720 $ et 1675 $. Le biais reste à la baisse et si 1675 $ sont retirés, nous pourrions voir les prix se corriger à des niveaux de 1625-1610 $ à moyen terme avec une perspective de 4 à 6 mois.

Perspectives: En résumé, des facteurs fondamentaux tels que le ton belliciste de la Fed sur des perspectives économiques plus favorables aux États-Unis et la hausse de l’inflation pourraient limiter la hausse des prix de l’or. De plus, la morosité de la demande asiatique après la saison des fêtes et le détournement des flux vers des actifs plus risqués pourraient expliquer la sous-performance de l’or.

Niveaux Or internationaux : Par conséquent, il est conseillé aux traders de vendre à chaque hausse proche des niveaux de 1835 $ pour un objectif inférieur de niveaux de 1720 $ et 1675 $. Pour les investisseurs internationaux, il est conseillé d’attendre une correction profonde des cours de l’or.

Niveaux d’or nationaux : Pour les investisseurs nationaux, il est conseillé que les prix puissent évoluer dans une zone latérale car la paire USDINR, l’une des composantes dérivées des prix locaux de l’or, est susceptible de progresser régulièrement vers les niveaux 75,50-76,00 à moyen terme. Si les niveaux internationaux glissent drastiquement, alors nous pourrions voir une correction jusqu’à la zone 46000-45500. Du côté supérieur, la résistance est située près de 48450 et plus loin à 49300 niveaux, ce qui semble peu susceptible de casser à moyen terme.

(Amit Pabari est directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

