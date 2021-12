Perspectives sur l’or : les investisseurs devraient éviter les positions importantes, attendre l’émergence d’une tendance la semaine prochaine

L’or a toujours bien performé une fois que la Fed entame un cycle de hausse des taux et que l’argent suit l’or. Nous pourrions voir l’or atteindre un creux vers mai-juin de l’année prochaine et commencer à se redresser.

Par Bhavik Patel

2021 est sur le point de se terminer et si nous regardons les performances de l’or et de l’argent, il n’y a rien d’intéressant à écrire par rapport à d’autres actifs comme les actions, les métaux ou l’énergie. Nous avons vu plus d’argent affluer dans les stratégies d’actions cette année qu’à peu près au cours des 20 dernières années combinées. Cela a retenu l’or et l’argent. L’indice du dollar américain a grimpé d’environ 8% cette année, ce qui est le vent contraire naturel des métaux précieux. Les rendements réels ont également augmenté cette année en raison de l’inflation corrigée du marché et des prévisions de la Fed américaine de relever les taux d’intérêt. Tous ces facteurs ont empêché l’or et l’argent de briller en 2021.

À l’avenir, la réduction plus agressive de la Réserve fédérale et le potentiel de trois hausses de taux en 2022 ont déjà été largement pris en compte. Cela signifie que toute nouvelle crainte pourrait changer les perspectives et profiter à l’or. Même si la réaction initiale à la baisse de la Fed et à la hausse des taux d’intérêt pourrait être négative pour l’or, une fois traitée, elle pourrait déclencher un autre rallye.

L’or a toujours bien performé une fois que la Fed entame un cycle de hausse des taux et que l’argent suit l’or. Nous pourrions voir l’or atteindre un creux vers mai-juin de l’année prochaine et commencer à se redresser. Le marché de l’or a connu de nombreuses fausses évasions cette année. Il éclate et se rallie, mais ensuite le mouvement s’estompe rapidement. Je ne peux pas être trop enthousiasmé par l’or jusqu’à ce que nous ayons atteint 1 835 $ ou peut-être même au-dessus de 1 850 $. L’or passerait au-dessus de 1 800 $ jusqu’à 1 820 $, puis s’éteindrait et s’échangerait en dessous de 1 790 $. Nous sommes dans la saison où la demande physique d’or augmente et d’un point de vue saisonnier, la demande d’or physique est une aide précieuse pour faire grimper les prix de la mi-décembre à la Saint-Valentin.

Le Nouvel An chinois arrive également en février et 6 semaines avant cela, nous voyons la demande d’or physique augmenter. Au cours des 6 à 8 prochaines semaines, l’or et l’argent pourraient être stimulés par la demande physique. L’argent avait été décevant cette année, fluctuant simplement dans le sillage de l’or. Depuis le plus haut de mars, lorsque les traders de Reddit ont poussé l’argent au-dessus de 30 $, il a baissé chaque mois depuis lors. Dans l’ensemble, il a subi des pertes disproportionnées par rapport à l’or. En conséquence, le ratio or/argent est passé d’un bon 70 au début de l’année à plus de 80 maintenant. Le rapport or-argent est maintenant beaucoup plus sain. C’est fondamentalement à 80:1. C’est loin de l’extrême que nous avons vu en mars 2020. Chaque fois que le rapport a été de 80:1, l’argent a commencé à sembler relativement bon marché. Ce sera une semaine de données assez calme à cause des vacances. Certaines publications à surveiller de près la semaine prochaine incluent la confiance des consommateurs CB de mardi, les ventes de logements en attente de mercredi et les demandes de chômage de jeudi. Toute tendance confirmée émergera la semaine prochaine, nous recommandons donc aux investisseurs de ne prendre aucune position importante en raison du faible volume et de la faible participation et de négocier uniquement en intrajournalier.

(Bhavik Patel est analyste des matières premières et des devises chez Tradebull Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

