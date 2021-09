Perspectives sur scène ce mardi à Tijuana / Pesée officielle

in

MEXIQUE – Les perspectives prometteuses, la Basse Californie, Carlos “Tiburon” Sánchez et Miguel Ángel “Mickey” Torres de Jalisco, dirigeront le gala de boxe des nouveaux talents que Zanfer présentera ce mardi, à l’auditorium Zonkeys à Tijuana, avec une transmission sur ESPN KO.

Le “Tiburon” Sánchez (20-0-0, 16 ko’s) affrontera le Mazatlan Adalberto “Palito” Moreno (12-4-0, 3 ko’s) dans un match entre un fajador et un combattant de grande technique, à 10 rounds en poids super léger.

Ce lundi, lors de la cérémonie officielle des poids, les deux concurrents ont marqué le poids convenu, faisant preuve d’une grande préparation, d’une motivation et d’une pleine confiance qu’ils sortiront les bras levés.

A l’appui de ce combat stellaire, Miguel Ángel “Mickey” Torres (8-0-0, 5 ko) et Edgar Ulises Espinoza (7-0-0, 6 ko) s’affronteront dans un match très intéressant entre des perspectives invaincues et originales. KO de Guadalajara, prévu pour 8 rounds au poids plume.

De son côté, Jorge Luis Martínez (11-0-0, 6 ko’s) de Durango sera testé par Dorian “Borrego” Tavizon (4-2-0, 2 ko’s), dans lequel un combat intense est attendu. , lourd sur action, prévue pour 8 rounds au poids plume.

Le solide espoir d’Ensenan Erick “Terrible” Robles (8-1-0, 6 KO’s) montera également sur le ring, qui aura un engagement très exigeant contre l’invaincu vénézuélien Carlos Mujica (6-0-0, 1 KO) en un concours pas de favori défini, 8 épisodes dans la division Super coq.

Talents locaux

Le semis de Tijuana sera présent, avec deux rookies qui ont fait preuve d’un grand talent dans leurs débuts de carrière respectifs, et tous deux appartiennent à la “Team Jackie Nava”.

José « Chapulín » Salas (5-0-0, 3 ko) affrontera Tecatense José Alberto Mora (5-2-4, 3 ko) dans un combat poids plume en 6 rounds, tandis que Kevin « Gallo Negro » Crespo (4-0 -0, 4 ko’s) affrontera le de la capitale Erick Andrés Cruz (4-6-0, 1 ko) après 6 épisodes, à Pluma.

La performance de ce mardi au domicile des Zonkeys, comprend quatre combats supplémentaires, et débutera à 16h15.

L’accès sera restreint et les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Tijuana Box Commission seront respectés.

Poids officiels à Tijuana

Carlos Sánchez 64 500 kg (142,2 lb) contre Adalberto Moreno 65 200 kg (143,7 lb)

Miguel Ángel Torres 57 600 (127) contre. Edgar Ulises Espinoza 57.100 (125.9)

Jorge Luis Martínez 57 900 (127,6) contre Dorian Tavizon 57 500 (126.8)

Erick Robles 55 200 (121,7) contre Carlos Mujica 55 200 (121,7)

José Salas 57 100 (125,9) c. José Alberto Mora 57.300 (126.3)

Kevin Crespo 57 100 (125,9) contre Erick Andrés Cruz 56 800 (125,2)

Lieu : Auditorium Zonkeys

Ville : Tijuana, C.-B., Texas

Promoteur : Zanfer Boxing

Télévision : ESPN KO