Perte de biodiversité : les activités humaines menacent les espèces rares dans les Sundarbans, selon un expert

Espèces rares des Sundarbans : La diversité biologique est importante pour le fonctionnement de l’écosystème et pour la pérennité de l’homme. De plus, les moyens de subsistance locaux des humains dépendent également d’un écosystème biologiquement diversifié et prospère. Cependant, selon l’expert Krishna Ray, malgré les efforts déployés à travers le pays pour motiver les gens à soutenir la conservation de la biodiversité, les Sundarbans indiens assistent toujours à une perte de biodiversité sur les rives des zones de peuplement. C’est malheureux car plusieurs espèces rares de la flore et de la faune sont importantes pour le maintien de l’intégrité et de la complexité de l’écosystème.

Ray a déclaré que les Sundarbans perdent progressivement de petites parcelles de mangroves en raison d’activités liées soit à des gains à court terme, soit au développement côtier. Alors que la perte de petites parcelles de mangrove peut sembler moins impactante qu’une déforestation à grande échelle, ces parcelles forment l’habitat de plusieurs espèces différentes de flore et de faune qui sont rares et menacées.

Avec la perte continue de ces écosystèmes, les espèces rares se retrouvent désormais avec des habitats fragmentés et fragiles parmi la mangrove, et leur mouvement et leur dispersion sont désormais semés d’obstacles. Un problème majeur est que cette perte de biodiversité est également négligée, et pour ces espèces, couper la mangrove existante et en planter une nouvelle ne fonctionnera pas, ce qui signifie que cette perte est essentiellement irréversible.

Les mangroves le long de la côte forment l’habitat de prédilection pour la pêche côtière, la pisciculture, l’aquaculture, l’élevage de crabes et l’élevage de crevettes, conformément au comportement de ces espèces à travers le monde. Dans les Sundarbans indiens, il est très courant de convertir les mangroves du littoral en fermes de crevettes ou en d’autres types de fermes piscicoles, ce qui est devenu le principal moyen de subsistance des habitants des zones locales.

Cependant, ces moyens de subsistance ont conduit à ce que les rivages soient fréquemment débarrassés des espèces de mangrove indigènes.

