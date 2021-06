Perte de biodiversité : l’Inde a perdu 90 % de sa superficie sous quatre points chauds de la biodiversité, 25 espèces ont disparu, selon une étude

Un problème clé qui a mis les incendies en danger sont les incendies de forêt, qui ont été assez élevés depuis le début de l’année

La biodiversité en Inde : Plus de 90 % de la superficie des points chauds de la biodiversité en Inde ont été perdus. L’Inde compte quatre points chauds de la biodiversité et 90 % de cette zone a été perdue, selon le nouveau rapport du Centre pour la science et l’environnement (CSE) intitulé « L’état de l’environnement de l’Inde en chiffres 2021 ». Selon les données compilées dans le rapport, le hotspot indo-birman est le plus touché et a perdu 95% de sa superficie de végétation, passant de 23,73 lakh km² à 1,18 lakh km². Autre aspect inquiétant, dans ces quatre hotspots, 25 espèces ont également disparu.

Lire aussi | Mauvaise qualité de l’air, déchets non biodégradables les plus grandes menaces pour l’environnement ; Dhruv Bhatnagar, DB Sciences de la vie

En Inde, 1 212 espèces animales sont surveillées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans sa liste rouge, et plus de 12% de ces espèces – 148 – sont en danger. Parmi les espèces menacées figurent 69 mammifères, 23 reptiles ainsi que 56 amphibiens.

Un problème clé qui a mis les incendies en danger sont les incendies de forêt, qui ont été assez élevés depuis le début de l’année, selon le rapport. L’Odisha, le Chhattisgarh, l’Uttarakhand et le Madhya Pradesh font partie des 16 États qui ont connu une augmentation de cet aspect. Au 1er mai de cette année, jusqu’à 4,33 lakh incendies de forêt avaient été enregistrés, même s’il restait encore un mois à la saison des incendies de forêt. Pour mettre cela en perspective, 2016 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée et la température annuelle de l’Inde cette année-là a augmenté de 0,71 degré Celsius au-dessus de la normale. Cette année-là, le pays a connu 5,41 lakhs d’incendies de forêt, le maximum enregistré au cours de la décennie.

Ce qui ajoute à l’inquiétude, c’est que cette année, le temps a été exceptionnellement chaud et que la dernière mousson a enregistré 8,7% de précipitations excédentaires, laissant le temps suffisamment humide pour que les incendies de forêt se propagent.

Non seulement cela, mais 14 États ou UT du pays ont également enregistré une baisse des services de rétention du carbone ou de la séquestration du carbone. La séquestration du carbone fait référence à l’élimination ou à la capture à long terme du carbone de l’atmosphère pour contrôler ou atténuer le réchauffement climatique, et cela se fait naturellement à l’aide de processus biologiques, physiques et chimiques. Une diminution de ces services signifie une diminution de la capture du dioxyde de carbone de l’atmosphère. Maintenir de tels services en place est important pour minimiser l’impact des activités humaines sur l’environnement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.