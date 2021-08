Perte de l’Afghanistan : la honte de Biden | Examen national ⋆ 10z viral

Notre président a décidé qu’il s’ennuyait avec l’Afghanistan et que les Afghans doivent donc souffrir et périr à cause de son impatience.

près le discours désormais notoire du président Biden sur l’Afghanistan le 8 juillet, un journaliste a déclaré au président : « Votre propre communauté du renseignement a estimé que le gouvernement afghan allait probablement s’effondrer. Biden a répondu à cette déclaration, qui était non seulement vraie mais évidente, “Ce n’est pas vrai.” Les fantômes ont déclaré en juin que l’Afghanistan serait probablement perdu dans six mois, ce qui s’est avéré être environ quatre mois et demi trop optimiste, mais alors que les talibans rugissaient à travers le pays au début de l’été, Biden a déclaré allègrement et stupidement : être les talibans envahissant tout et possédant tout le pays…