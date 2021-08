Perte de poids Regarder des films d’horreur est possible selon la science | Divertissement

in

Brûler des calories en regardant des films est une réalité, mais avant de vous asseoir pour regarder votre saga préférée, vous devez savoir que seuls les films d’horreur en valent la peine et que les calories brûlées peuvent ne pas être à la hauteur de vos attentes.

Le cinéma est une chose merveilleuse. La capacité d’empathie avec les images, les histoires et les sensations qui sont projetées sur grand écran est quelque chose d’étonnant et de surprenant. Bien sûr, il semble qu’il ne soit pas seulement utilisé pour ressentir des sentiments et qu’il puisse également vous aider à perdre du poids..

Le dernier en date est que les utilisateurs qui se consacrent à regarder des films d’horreur peuvent perdre une quantité respectable de calories. C’est parce que ce genre met le corps dans un état similaire à l’exercice..

Selon les études qui ont été faites, les films que les utilisateurs brûlent le plus de calories sont au nombre de dix au total et le premier est un classique des films d’horreur. Toute cette combustion de calories est obtenue grâce à l’adrénaline générée dans le corps.

Le Shining avec 184 calories. Requin avec 161 calories. L’Exorciste avec 158 calories Alien : le huitième passager avec 152 calories. Vu avec 133 calories. Cauchemar sur Elm Street avec 118 calories. Activité paranormale avec 111 calories. Le projet Blair Witch avec 105 calories. Le massacre à la tronçonneuse du Texas avec 107 calories. [Rec] avec 101 calories.

En outre, les études qui ont été réalisées garantissent également que les films dans lesquels « jump scare » sont inclus sont ceux qui fonctionnent le mieux. C’est parce qu’ils font augmenter et diminuer la fréquence cardiaque au plaisir à certains moments..

En comparaison, 113 calories sont consommées au cours d’une demi-heure de marche à un rythme normal. Un film comme A Nightmare on Elm Street dépenserait 5 calories de plus, bien que sur une période beaucoup plus longue.

Si vous aimez le cinéma, vous trouverez ici une liste de films à voir au moins une fois dans votre vie pour mieux comprendre l’histoire du septième art.

Il faut garder à l’esprit que les données obtenues à partir de l’étude ne s’appliquent pas à toutes les personnes, car elles dépendent beaucoup de l’état physique de la personne.. Cela amènera certaines personnes à brûler plus de calories que d’autres.

Bref, perdre du poids en regardant des films d’horreur est possible. Mais pour y parvenir, la personne devrait passer beaucoup de temps à regarder ce genre de films et le résultat du bilan énergétique d’un mode de vie sédentaire serait sûrement pire que de faire du sport de manière normale.