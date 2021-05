Perte de pouvoir d’achat du capital investi: un soulagement immédiat n’est pas en vue pour les investisseurs FD

Même les investisseurs ayant un revenu non imposable obtiennent un taux de rendement réel négatif.

Le dépôt fixe (FD) est le pilier des investissements réalisés par les investisseurs conservateurs ainsi que par les investisseurs à faible capacité de prise de risque – comme les seniors. Cependant, le régime de taux d’intérêt bas au milieu d’un taux d’inflation élevé a exposé le capital investi par ces banques dans des FD bancaires de confiance au risque de perdre du pouvoir d’achat à l’échéance.

Ainsi, bien que le capital investi dans les FD des banques réputées – en particulier les banques PSU – ne soit pas confronté au risque de défaut, les investisseurs souffrent de l’érosion du pouvoir d’achat, car les taux d’intérêt offerts ne correspondent pas au taux d’inflation.

Actuellement, le taux d’intérêt moyen offert par les banques réputées sur les FD oscille autour de 5,5%, tandis que le taux d’inflation moyen est d’environ 7%.

En conséquence, même les investisseurs ayant un revenu non imposable obtiennent un taux de rendement réel négatif, qui est de -1,4 pour cent.

L’érosion du capital sera encore pire pour ceux qui se trouvent dans une tranche d’imposition de 20%, car le rendement qu’ils obtiendront après avoir payé un impôt de 20% sur les intérêts sera ramené à 4,4%, ce qui ramènera le taux de rendement réel (RRR) à une autre zone négative. Ainsi, le RRR pour un tel investisseur sera de -2,4%.

Naturellement, les pires souffrances sont les investisseurs dans la tranche d’imposition de 30 pour cent, car le taux de FD après impôt diminue à 3,85 pour cent, résultant en un RRR lamentable de -2,94 pour cent.

La priorité de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) étant le développement économique plutôt que le contrôle de l’inflation, le régime de taux d’intérêt bas devrait se poursuivre dans un proche avenir. Ainsi, l’épreuve des investisseurs FD se poursuivrait également jusqu’à ce que le taux d’inflation tombe en dessous du taux FD ou que la RBI décide d’augmenter les taux d’intérêt directeurs.

Dans un proche avenir, cependant, il est peu probable que les investisseurs FD obtiennent un quelconque soulagement, car dans un régime à faible taux d’intérêt, les grandes banques n’offriront pas de taux d’intérêt plus élevé, surtout lorsqu’elles sont vidées de capitaux.

«Les taux d’intérêt seront faibles pour le moment car les banques souhaitent maintenir le coût des fonds aussi bas que possible. La position de liquidité de banques comme la State Bank of India (SBI) est extrêmement bonne. La Banque de réserve de l’Inde a réduit les taux repo de 175 points de base. Les faibles taux d’épargne ont été introduits entre 80 et 100 bases », a déclaré S Ravi, ancien président de BSE et fondateur et associé directeur de Ravi Rajan & Co.

«Le système bancaire dans son ensemble a été en mesure de recueillir des dépôts, ce qui se reflète dans le fait que les dépôts s’élevaient à Rs 150 lakh crore en avril 2021. D’un autre côté, la croissance du crédit est en sourdine, ce qui signifie que les opportunités de déploiement se réduisent. Les banques souhaitent prêter à des taux attractifs et doux, en particulier dans le portefeuille de détail et les grandes entreprises emprunteuses qui ont de bonnes notes. Ce phénomène se poursuivrait au moins pendant une période de temps courte à moyenne », a-t-il ajouté.

