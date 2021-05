Perte d’emplois manufacturiers: “ Augmenter le pouvoir d’achat pour relancer la demande, lancer un programme de garantie de l’emploi urbain ”

Selon une analyse du CEDA basée sur la série chronologique mensuelle de l’emploi par industrie du CMIE, l’emploi manufacturier en 2020-2021 représentait près de la moitié de ce qu’il était il y a cinq ans.

La relance du secteur manufacturier du pays dépendra en grande partie des efforts du gouvernement pour améliorer le pouvoir d’achat gravement compromis des gens du commun dans le prochain ensemble de stimuli actuellement en cours d’évaluation, selon Ashwini Deshpande, directeur du Centre de données et d’analyse économiques (CEDA).

Elle a dit que le moment était venu de lancer un programme de garantie de l’emploi / de soutien du revenu pour les pauvres des villes.

Au cours de l’exercice 2020-2021, le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde se contracterait de 8%, la plus forte baisse de l’histoire enregistrée, selon la deuxième estimation anticipée publiée par le National Statistics Office fin février, alors même qu’il déclarait que même ces chiffres étaient susceptibles de subir une forte révision (à la baisse) en temps voulu.

Alors qu’une reprise naissante du secteur manufacturier était au rendez-vous au T3 (croissance de 1,6% en glissement annuel contre moins 1,5% de croissance au trimestre précédent), la sauvage deuxième vague Covid doit l’avoir gâchée au T1FY22, sinon au T4FY21 lui-même.

Selon une analyse du CEDA basée sur la série chronologique mensuelle de l’emploi par industrie du CMIE, l’emploi manufacturier en 2020-2021 représentait près de la moitié de ce qu’il était il y a cinq ans. Pour être précis, l’emploi dans le secteur est passé de 51 millions en 2016-17 à 27,3 millions en 2020-2021. La contribution du secteur manufacturier à l’économie était de 16,7% en 2016-2017 et elle a glissé à 15,5% en 2020-2021.

«Lorsque le pouvoir d’achat des gens a été durement touché en raison de la perte de vies et de moyens de subsistance, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les fabricants, en particulier les petits, développent leur production sur la base de nouveaux emprunts. À moins que le programme de soutien / relance du gouvernement ne stimule directement la demande, les chances de relance sont sombres », a déclaré Deshpande.

Dans le cadre du plan de relance de l’année dernière, le gouvernement a déployé un programme de prêts garantis de 3 lakh crore (ECLGS) pour atténuer les problèmes de liquidité du secteur des MPME en manque de liquidités. La relance du secteur, en particulier des petites et moyennes entreprises, dépend essentiellement de la relance de la demande des consommateurs, qui à son tour dépend de l’emploi. Le gouvernement doit annoncer un soutien de la masse salariale à toutes les PME qui sont restées fermées pendant de longues périodes, a-t-elle déclaré.

La perte d’emplois dans le secteur manufacturier et dans d’autres secteurs a exercé une pression sur le secteur agricole, où le nombre d’emplois s’élevait à 151,8 millions en FY21 contre 145,6 millions en 2016-17 et au régime de garantie de l’emploi rural, MG-NREGS.

Deshpande a déclaré: «Le MGNREGS est un moyen de fournir un emploi au salaire minimum à ceux qui peuvent faire du travail manuel. Cela doit continuer car cela fournit un coussin. Cependant, l’augmentation du chômage est généralisée. »

