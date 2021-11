Perte des Nets à Chicago

Sixers 96 – Knicks 103

Julius Randle était le héros des Knicks avec 31 points (8 d’affilée dans une séquence clé du quatrième quart) et 12 rebonds. Ceux de la Grosse Pomme retrouvent ainsi le chemin de la victoire lors de la visite du leader de leur conférence. Un leader, oui, fortement diminué par les quatre victimes des acteurs du protocole COVID, dont Joel Embiid et Tobias Harris.

Taureaux 118 – Filets 95

Énorme panne d’électricité au quatrième quart pour les Brooklyn Nets, qui ont obtenu un pointage de 42-17 pour finir éliminé d’un match où la plus grande différence jusqu’alors avait été un +10 pour les Bulls au début de la deuxième période. Les Chicagoans, qui ont également connu quelques défaites d’affilée, sont réengagés dans la lutte pour le sommet de l’Est avec DeMar DeRozan (28 points) et Zach LaVine (24) comme leurs joueurs les plus marquants. Les 38 buts de Kevin Durant n’ont abouti à rien.

Grizzlis 125 – Loups 118

Belle victoire pour un Memphis Grizzlies spécialisé dans les finitions serrées et les prolongations. Cette fois, ils ont gagné en prolongation après avoir regagné 14 points dans les cinq dernières minutes et demie du temps réglementaire. Ja Morant (33 ans) a de nouveau été le meilleur buteur de certains Grizzlies dans lesquels Brandon Clarke s’est également illustré avec 20 points et 9 rebonds.

Rois 104 – Soleils 109

Les Suns poursuivent leur ascension après un début de saison hésitant, même s’ils étaient à deux doigts d’avoir une frayeur qui aurait été inattendue au vu de l’évolution du match. Ceux de Phoenix menaient de 21 points au début du quatrième quart-temps, mais au cours de ces 12 minutes, ils n’étaient que 11 points marqués par les 28 de Sacramento. Les Kings avaient le ballon à égalité avec un triple, mais l’ont perdu et Chris Paul a été condamné au lancer franc. Cameron Payne a été la clé pour l’Arizona en sortant du banc et en marquant 24 points en 22 minutes sur le terrain.

Mavs 108 – Pélicans 92

Une course de 12-0 au début du quatrième quart avec Luka Doncic sur le banc a été le coup final. Les Mavs restent troisièmes et les Pélicans derniers. Lire la chronique ici.

Pépites 113 – Chaleur 96

Jeu bien dessiné par Denver, montrant une fois de plus le bon niveau qu’ils peuvent atteindre. Sans Facundo Campazzo, hors rotation, et avec un Nikola Jokic haché à outrance. Lire la chronique ici.

Guerriers 127 – Faucons 113

Après quatre matchs lâches, Stephen Curry est sorti avec 50 points et 10 passes décisives contre les Hawks. Il est le plus vieux joueur de l’histoire à atteindre ces chiffres. Lire la chronique ici.

Lakers 126 – Frelons 123

Les fans de Los Angeles ne gagnent pas à l’agacement : un match contrôlé qui se complique, se termine en prolongation et se gagne dans les derniers jeux. Lire la chronique ici.