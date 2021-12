Perte impermanente Uniswap v3 : « Le tueur silencieux de l’industrie »

Mark B. Richardson de Bancor Network, était sur scène à Dcentral Miami pour parler et discuter des pertes impermanentes sur Uniswap v3. La perte impermanente est un concept populaire en ce qui concerne les teneurs de marché automatisés (AMM) comme Uniswap. En tant que fournisseur de liquidités, votre position peut perdre de la valeur par rapport à l’un des actifs.

En ce sens, Richardson a mentionné que le lancement récent d’Uniswap v3 a popularisé le concept de fourniture de liquidité à effet de levier dans laquelle la fourchette de négociation dans laquelle la liquidité est fournie est réduite. Et un degré plus élevé d’efficacité du capital est obtenu en éliminant les garanties inutilisées.

Un tel effet de levier augmente les commissions gagnées, mais augmente également le risque assumé. C’est-à-dire que l’IL ou la perte impermanente a un impact sur les bénéfices des utilisateurs en tant que fournisseur de liquidité. Et, pour cela, Richardson a brièvement expliqué l’importance de savoir ce que sont les pools de liquidités. Expliquant qu’il s’agit d’une solution qui découle de la nécessité d’échanger différentes crypto-monnaies de manière décentralisée et automatique.

Il a également expliqué que pour qu’un marché financier fonctionne correctement, le chiffre des teneurs de marché est nécessaire. En d’autres termes, des identités qui fournissent de la liquidité pour que les opérations soient exécutées sans interruption. Et, dans le cas des pools de liquidité, les utilisateurs sont chargés de fournir ladite liquidité au marché.

Mark B. Richardson du réseau Bancor à Dcentral Miami

Que sont les pertes impermanentes dans Uniswap v3 ?

Or, comme l’explique l’expert, la perte impermanente est la perte théorique en capital entre la valeur d’un actif s’il avait été détenu, par exemple, dans un portefeuille. Et, la valeur de ce même actif si l’utilisateur voulait le retirer du pool de liquidité. En termes simples, cela se produit lorsque le prix de l’un des jetons augmente ou diminue par rapport à l’autre. C’est connu de cette façon car tant que les actifs ne sont pas retirés, ce n’est pas permanent.

La perte impermanente est connue comme « un tueur silencieux dans l’industrie » car il est difficile pour les utilisateurs de s’en apercevoir. La valeur des avoirs d’un utilisateur dans un pool de liquidités peut augmenter si le prix des jetons composés augmente, créant l’illusion de profit. Cependant, par rapport au simple achat et à la détention d’actifs mis en jeu dans les montants apportés, l’utilisateur peut toujours subir des pertes sans même s’en apercevoir.

À travers son explication technique, Richardson a commenté qu’Uniswap a lancé sa version 3 en mars 2021, qui a popularisé et industrialisé le concept de liquidité à effet de levier ou concentrée. « Uniswap V3 est une réingénierie intelligente du concept de liquidité à effet de levier, mais ce n’est pas l’exemple fondateur. Ses prédécesseurs incluent le stableswap invariant introduit par Curve Finance v1 et la liquidité amplifiée de Bancor v2.0 ».

Il a ajouté que la perte impermanente (« IL ») dans un cadre de liquidité concentrée est complexe. Puisqu’il faut composer avec l’effet de levier introduit, tout en tenant compte de l’IL en dehors de la fourchette qui n’existe pas dans l’AMS classique.

Il a également déclaré qu’Uniswap v3 génère aujourd’hui les commissions les plus élevées de tous les teneurs de marché automatisés (AMM). Mais les pertes éphémères l’emportent sur les commissions gagnées.

Meilleure rentabilité en HOLD

À travers une explication soutenue dans des graphiques, il a indiqué que sa principale conclusion est qu’en général, et pour presque tous les groupes d’échantillons qu’il a précédemment analysés dans une enquête, le minimum et le réel IL dépassent les commissions obtenues au cours de la période étudiée. . En d’autres termes, le fournisseur de liquidité moyen (« LP ») dans l’écosystème Uniswap v3 a été financièrement pénalisé par le choix de ses activités. Et, il aurait été plus rentable de simplement conserver vos actifs (« HODLing »).

Il a noté qu’il existe des risques inhérents à la fourniture de liquidités à Uniswap V3. Les pools étudiés représentaient 43 % de toutes les liquidités d’Uniswap v3 au moment de l’enquête. Au total, les pools analysés ont généré 199 millions de dollars de commissions sur 108,5 milliards de dollars de volume de transactions du 5 mai au 20 septembre 2021.

Au cours de cette période, ces pools ont subi 260 millions de dollars de pertes impermanentes, ce qui représente 60 millions de dollars de pertes totales nettes.

Il est important de noter que cette conclusion semble être largement applicable. Il a expliqué qu’ils ont collecté des preuves que les utilisateurs de détail inexpérimentés et les professionnels avertis éprouvent des difficultés comparables à réaliser des bénéfices avec ce modèle, à l’exception des « LP Flash » (également appelés « juste-à-temps » ou « fournisseurs de liquidités « ). Des JIT qui fournissent des liquidités pour un seul bloc, pour absorber les commissions des transactions à venir, puis éliminer votre position instantanément.

Teneurs de marché automatisés

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en mai 2021, Uniswap a publié sa dernière version du protocole, Uniswap v3, qui met l’accent sur le concept de liquidité concentrée. Dans Uniswap v3, pour chacun des pools, la zone de négociation est segmentée en gammes de prix spécifiques et les gammes de prix et les fournisseurs de liquidité peuvent choisir librement la gamme de prix dans laquelle ils souhaitent que leur liquidité soit active.

Par conséquent, Uniswap v3 peut réaliser beaucoup moins de dérapage avec le même niveau de liquidité fourni. En supposant que le volume des transactions suive le glissement de la liquidité fournie, et en supposant raisonnablement que le volume des transactions continue le glissement, vous pouvez également obtenir un niveau de commissions nettement plus élevé par unité de liquidité fournie.

Cependant, ces commissions plus élevées ne sont pas gratuites, et cela est souvent ignoré : l’effet de levier de liquidité non seulement augmente les profits et amplifie les rendements, mais aussi les risques associés à ces rendements.

Dans ce cas, le compromis est que pour augmenter les niveaux de commission, les fournisseurs de liquidités doivent également être exposés à des niveaux d’IL plus élevés. L’expert a révélé que 49,5% des fournisseurs de liquidités dans Uniswap v3 ont enregistré des rendements négatifs dus à des pertes impermanentes (IL). Il a également terminé en alertant tous les utilisateurs qui envisagent de fournir des liquidités dans Uniswap v3. Et il a invité les participants à en savoir plus sur tout ce qui a été expliqué gratuitement, en le contactant via Twitter.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport