Perte massive due au fait que l’attaquant coûteux de Sheffield Utd est lié à un mouvement de choc

in

L’attaquant français de Sheffield United Lys Mousset est lié à un transfert surprise au Portugal à l’ouverture de la fenêtre de transfert en janvier.

Mousset, 25 ans, était un record du club de 10 millions de livres sterling de retour en 2019, mais n’a réussi à marquer que six buts pour les Blades.

Il a été mis à l’écart avec une blessure aux ischio-jambiers depuis la défaite de la première journée contre Birmingham City. Cependant, il pourrait être en lice pour un retour contre son ancien club de Bournemouth samedi.

Son contrat doit expirer à la fin de la saison 2021/22, ce qui signifie que les clubs étrangers auront la permission de parler à l’ancien attaquant du Havre en janvier – et les Blades pourraient choisir de le déplacer plus tôt.

En effet, l’attaquant ferait l’objet d’un vif intérêt du côté portugais de Braga.

Braga a terminé quatrième de la Primera Liga portugaise la saison dernière et joue ce soir en Ligue Europa contre Midtjylland.

Le journaliste français Jean Messiha a lié Mousset à Braga. Côté Premiership écossaise, Hearts a également été mentionné comme destination possible.

S’il est vendu en janvier, il partira pour un montant considérablement inférieur à l’investissement initial de Blades.

Koeman au bord du gouffre à Barcelone, qui le remplacera ?



Mousset fait face à une rude concurrence

En l’absence de Mousset, Billy Sharp a réussi trois buts et trois passes décisives en 10 apparitions, et le patron Slavisa Jokanovic compte déjà Oli McBurnie, Rhian Brewster et David McGoldrick en première ligne.

Sharp a marqué une pénalité de dernière minute alors que les Blades battaient Derby ce week-end. C’était le moyen idéal pour faire taire les supporters à l’extérieur qui lui avaient donné du bâton tout au long du match.

Il a déclaré à Sheffield United TV : « J’aimerais pouvoir jouer contre eux chaque semaine.

“Je pense que leurs fans m’ont manqué de respect aujourd’hui. Cela ne me dérange pas de rester, mais s’ils veulent me donner tout ce jeu, ils le méritent en retour.

“Je suis ravi d’avoir marqué contre eux parce que je ne les aime pas.”

LIRE LA SUITE: Newcastle et les Rangers envisagent un raid en janvier pour la grande star de Sheffield United