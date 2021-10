Perte nette de South Indian Bank Q2 à Rs 187 cr

Le NPA net de la South Indian Bank en pourcentage des avances brutes s’élevait à 3,85 %,

La South Indian Bank (SIB) a annoncé jeudi une perte nette de Rs 187,06 crore dans ses résultats du deuxième trimestre en grande partie en raison de provisions plus élevées. Le prêteur basé à Thrissur avait déclaré un bénéfice net de 65,09 crore au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21. Des sources du SIB ont déclaré que, par mesure de prudence, la banque avait fait une provision supplémentaire de 160 crores de roupies.

Les actifs non productifs bruts (APM) en pourcentage des avances brutes sont signalés à 6,65 % pour le deuxième trimestre de l’exercice 22, contre 8,02 % au trimestre précédent et 4,87 % au cours de la période de l’année précédente. L’APM net en pourcentage des avances brutes s’est établi à 3,85 %, contre 5,05 % au trimestre précédent et 2,59 % au trimestre de l’année précédente.

Murali Ramakrishnan, MD & CEO, tout en annonçant les résultats, a déclaré que le scénario de pandémie de Covid qui prévaut dans le pays, a eu un impact sur la croissance du segment des prêts aux entreprises et aux particuliers. Cependant, la banque pourrait enregistrer une croissance raisonnable dans les segments souhaités comme les entreprises bien notées et le portefeuille de prêts aurifères au cours de la période.

« La banque a également été en mesure d’atteindre les niveaux ciblés de récupération/mise à niveau, ce qui a contribué à contenir le niveau de la GNPA. Au cours de ce trimestre, la Banque pourrait améliorer le ratio de couverture des provisions à 65,02 % au 30 septembre 2021, contre 60,11 % au 30 juin 2021 », a-t-il ajouté.

