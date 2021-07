Pertes de Discom en baisse de 38 % au cours de l’exercice 20 ; peut avoir augmenté au cours de l’exercice 21

Les pertes de Discom avaient diminué au cours des FY17 et FY18 (voir graphique) grâce au programme UDAY lancé en novembre 2015, les gouvernements de 16 États ayant repris environ Rs 2,32 lakh crore de dette de leurs discoms, entraînant une baisse des taux d’intérêt sur ces prêts. à 7-8,5% contre environ 11-12% plus tôt.

Les pertes des sociétés de distribution d’électricité (discoms) ont baissé de 38% sur un an à environ 38 000 crores de roupies au cours de l’exercice 20, a déclaré vendredi le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh. Les pertes avaient bondi de 83% par an pour atteindre 61 360 crores de roupies au cours de l’exercice 19, principalement en raison du versement tardif des subventions par les gouvernements des États, d’une facturation et d’une collecte des tarifs inefficaces et de hausses de tarifs inadéquates. L’annonce a été faite par le ministre lors de la publication des « évaluations intégrées des services publics de distribution d’électricité » pour l’exercice 20.

Les pertes techniques et commerciales agrégées (AT&C) – un indicateur de vol – se sont améliorées à 21,2 % au cours de l’exercice 20, contre 21,9 % au cours de l’exercice 19.

Les analystes s’attendent à ce que les pertes aient à nouveau augmenté au cours de l’exercice 21, en raison de la pandémie perturbant le processus de réforme qui a induit une certaine discipline parmi ces entités.

Pas moins de 25 des 41 discothèques gérées par l’État avaient déposé leurs demandes de révision tarifaire pour l’exercice 20, ce qui, selon les experts du secteur, a contribué à la réduction des pertes. L’ordonnance tarifaire pour l’exercice 20 a été émise en temps opportun pour les discothèques, y compris celles de l’Haryana, de l’Uttarakhand, du Gujarat, du Maharashtra et du Karnataka. Seules 13 discothèques avaient déposé leurs demandes tarifaires à temps au cours de l’exercice 19.

Les pertes de Discom avaient diminué au cours des FY17 et FY18 (voir graphique) grâce au programme UDAY lancé en novembre 2015, les gouvernements de 16 États ayant repris environ Rs 2,32 lakh crore de dette de leurs discoms, entraînant une baisse des taux d’intérêt sur ces prêts. à 7-8,5% contre environ 11-12% plus tôt.

« Dans le cadre du protocole d’accord UDAY, les États devaient adopter des tarifs reflétant les coûts, et cette rationalisation tarifaire doit avoir contribué à réduire les pertes financières », a déclaré à FE Debasish Mishra, responsable de l’énergie, des ressources et des produits industriels chez Deloitte India. Cependant, Mishra a averti que “les pertes augmenteront considérablement au cours de l’exercice 21, car les revenus des discothèques chuteront probablement de 12% à 15%, la demande des segments de consommateurs industriels et commerciaux bien rémunérés étant perturbée au milieu des blocages pour contenir le coronavirus”.

Les segments industriels et de consommation contribuent traditionnellement à plus de 70 % des revenus des discothèques, mais utilisent environ 50 % de l’électricité totale fournie. En plus de cela, il était difficile pour les discoms de poursuivre les exercices de lecture des compteurs et de percevoir les paiements des consommateurs au milieu du verrouillage, ce qui creusera probablement l’écart entre leur coût d’approvisionnement et les revenus réalisés (écart ACS-ARR). Les finances des discothèques auraient été pires au cours de l’exercice 21, si le Centre n’avait pas annoncé le prêt de Rs 1,25-lakh-crore pour effacer les cotisations des producteurs d’électricité.

Selon la liste de classement des dcoms de l’exercice 20 publiée par le gouvernement, les discos du Gujarat, de l’Haryana, du Pendjab et du Maharashtra ont été classés parmi les meilleurs avec une note A ou A+, tandis que les discos du Tamil Nadu, du Rajasthan, du Telangana, de l’Assam, de l’Uttar Pradesh et du Madhya les classements les plus bas de C et C+. La Power Finance Corporation (PFC), gérée par l’État, est l’agence nodale chargée d’effectuer l’exercice de classement chaque année. Bien entendu, les classements ne reflètent pas seulement les performances financières des discothèques, mais prennent également en considération des facteurs, notamment les coûts d’achat d’électricité, le cycle de paiement aux producteurs, l’environnement réglementaire et les niveaux de subvention de leurs gouvernements d’État respectifs.

Singh a déclaré qu’il écrirait aux ministres en chef des États pour les féliciter pour leurs discoms ayant reçu les notes A et A +. Le ministre écrira également aux États retardataires classés C et C+, les avertissant qu’il sera difficile pour leurs discoms de lever des fonds et de recevoir des prêts s’ils ne s’améliorent pas ou ne proposent pas un programme convaincant de réduction des pertes. “Les notes de discom auront un impact sur le taux d’intérêt auquel il obtient des prêts et détermineront dans quelle mesure un prêteur peut s’exposer à ces entités”, a déclaré Ravinder Singh Dhillon, CMD de PFC.

