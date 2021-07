Pertes de verrouillage: le nettoyage de la TPS passe à Rs 93 000 crore en juin

Le rattrapage de la TPS de juin 2021 était toujours de 2% supérieur à celui du même mois de l’année dernière, qui appartenait aux transactions de mai 2020, qui ont vu s’estomper le verrouillage complet à l’échelle nationale.

Les perceptions brutes de la taxe sur les produits et services (TPS), après être restées au-dessus de la barre de 1 lakh-crore de Rs pendant huit mois consécutifs, se sont élevées à 92 849 crore de Rs en juin (transactions de mai), reflétant le coup porté à l’économie par une verrouillage pan-indien.

Le gouvernement a cependant déclaré que grâce à la réduction du nombre de cas de Covid-19 et à l’assouplissement des blocages, la génération de factures électroniques par les entreprises est passée à 5,5 crore en juin, contre 3,99 crore en mai, indiquant une reprise intelligente du commerce et des affaires. Environ 5,9 crores de factures électroniques ont été générés en avril.

Les recettes brutes s’élevaient à 1,03 lakh crore en mai, nettement inférieur au record de Rs 1,41 lakh crore essuyé le mois précédent.

D’autres indicateurs à haute fréquence disponibles pour juin pointent vers un sac mélangé. Alors que le PMI manufacturier et des services a le plus reculé en 11 mois en juin, les exportations ont bondi de 47% par rapport à l’année précédente et de 30% par rapport au niveau d’avant la pandémie (même mois en 2019). Avec le déclin de la deuxième vague de Covid et les progrès de la campagne de vaccination, certaines parties de l’économie pourraient commencer à se redresser à partir de juillet. Cependant, aucune reprise substantielle n’est observée avant septembre, lorsque les fabricants commencent généralement à s’approvisionner pour répondre à la demande des fêtes, stimulant ainsi la production économique.

Au cours des derniers mois, les recettes de la TPS du gouvernement ont été solides, grâce aux mesures prises pour lutter contre l’évasion, à une conformité accrue et également à un détournement des entreprises du secteur informel. Une reprise économique naissante qui semble avoir été rapidement perturbée par la deuxième poussée de la pandémie, a également aidé.

Pour la deuxième année consécutive, le Centre empruntera dans le cadre d’un mécanisme spécial et relativement peu coûteux en 2021-2022 pour combler un déficit béant dans le bassin de compensation de la TPS et transférer les fonds aux États sous forme de prêts adossés, sans aucun coût fiscal important pour les États.

Alors que le montant emprunté dans le cadre du mécanisme activé par la RBI l’année dernière était de Rs 1,1 lakh crore – il y avait toujours un manque à gagner, Rs 60 000-70 000 crore contre la croissance annuelle des revenus de 14% garantie aux États – l’idée est d’emprunter Rs 1,58 lakh crore en 2021-22.

Sur le nettoyage de juin, la TPS centrale était de 16 424 crores de Rs, la TPS de l’État de 20 397 crores de Rs et l’I-GST de 49 079 crores de Rs (y compris 25 762 crores de Rs perçus sur l’importation de marchandises) et le produit des cessions de 6 949 crores de Rs (y compris 809 crores de Rs collectés à l’importation de marchandises).

«La génération moyenne quotidienne de factures électroniques pour les deux premières semaines d’avril 2021 était de 20 lakh, qui est tombée à 16 lakh la semaine dernière d’avril 2021 et à 12 lakh au cours des deux semaines entre le 9 et le 22 mai. Par la suite , la génération moyenne de factures électroniques a augmenté et a de nouveau atteint le niveau de 20 lakh depuis la semaine commençant le 20 juin. Par conséquent, on s’attend à ce que, bien que les revenus de la TPS aient baissé au cours du mois de juin, les revenus connaîtront une baisse augmenter à nouveau à partir de juillet 2021 », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Le ministère a déclaré que les perceptions de la TPS signalées pour juin comprenaient la perception des transactions nationales entre le 5 juin et le 5 juillet, car les contribuables ayant un chiffre d’affaires allant jusqu’à 5 crores ont bénéficié de diverses mesures d’allègement sous la forme d’une renonciation / réduction des intérêts sur le dépôt de déclaration retardé pendant 15 jours pour le mois de juin du dépôt de la déclaration, dans le sillage de la deuxième vague de la pandémie de Covid.

