Pertinence croissante de la formation des cadres pour permettre le développement des compétences et stimuler la croissance de carrière

Distincts des diplômes de gestion ordinaires, ces programmes pour cadres sont des cours de développement professionnel qui se terminent généralement par une certification ou un diplôme.

Par Sanghamitra Buddhapriya

Une enquête récente menée par l’organisme industriel NASSCOM a révélé que plus de 50% des professionnels indiens devront se perfectionner pour s’adapter à la dynamique changeante de l’industrie. Les principaux domaines de progrès incluent des compétences techniques telles que l’analyse du big data et l’intelligence artificielle, ainsi que des compétences qualitatives telles que l’évaluation des problèmes, les négociations et la communication d’entreprise.

Ces professionnels, qui font preuve d’une expertise avérée dans les technologies émergentes, tout en suivant les évolutions rapides du domaine, sont de plus en plus demandés. Dans un tel environnement, les organisations motivent leurs employés à se renouveler constamment afin que leur base de connaissances existante ne devienne pas redondante. Alors que les nouveaux venus avec une formation en gestion entrent sur le marché du travail avec des compétences de gestion mises à jour, il devient essentiel pour les employés existants de combler leur déficit de connaissances pour rivaliser avec eux et faire progresser leur carrière.

Qu’est-ce qu’un programme de formation des cadres?

Les meilleures écoles de gestion en Inde et à l’étranger ont reconnu l’écart entre les demandes de l’industrie et la main-d’œuvre existante. Par conséquent, ils organisent des cours courts mais intensifs qui visent à aider les professionnels en activité à se perfectionner. Ces cours couvrent un large éventail de sujets, allant des programmes de leadership, des négociations, des technologies émergentes et des pratiques de stratégie, entre autres. La raison d’être de ces programmes est d’enrichir les compétences existantes des professionnels en activité et de les préparer à l’évolution des scénarios de marché.

Il est à noter ici que ces programmes exécutifs sont distincts des cours réguliers de maîtrise en gestion. Ce sont des cours de perfectionnement professionnel qui se terminent généralement par une certification ou un diplôme à la fin. L’objectif d’un programme de formation des cadres est de résoudre des cas et de s’appuyer sur les compétences de base avec des scénarios pratiques de l’industrie.

Pourquoi les professionnels devraient-ils suivre un programme de formation des cadres?

Le scénario commercial changeant dans le monde entier exige une gamme de compétences avancées pour que les professionnels des affaires restent en tête sur la courbe de la concurrence. L’impact de la formation des cadres n’est pas seulement sur la mise à niveau de son CV, mais également sur la mise à niveau des compétences commerciales de base qu’un professionnel doit acquérir.

Une certification dans un domaine fonctionnel de niche avec des connaissances avancées attire l’attention des meilleurs recruteurs d’organisations réputées. En outre, cela renforce la position de l’individu dans son organisation existante et lui donne également droit à des opportunités prometteuses pour obtenir un rôle plus avancé au sein de l’organisation. De plus, la formation des cadres élargit les perspectives d’un individu et améliore sa vision d’entreprise. Tout en poursuivant ces cours, les professionnels ayant des expériences d’entreprise diverses peuvent interagir avec d’autres. Cela aide à obtenir des informations plus approfondies sur une myriade de domaines sur le marché et à explorer les possibilités de croissance de ceux-ci. Les projets et les affectations collaboratifs constituent une partie importante de ces cours qui servent d’excellents exercices de consolidation d’équipe et de communication.

Comparé aux programmes de gestion à temps plein, un programme de MBA pour cadres n’exige pas qu’un professionnel fasse une pause dans sa carrière. Ces cours sont conçus selon la commodité des professionnels qui travaillent afin qu’ils puissent établir un équilibre pratique entre leur travail et leurs études. Cela aide également un professionnel en activité à appliquer les concepts qu’il / il apprend dans les salles de classe à des scénarios pratiques de la vie réelle, ce qui lui permet de recevoir des commentaires rapides sur l’utilisation de ses compétences améliorées, ce qui facilite l’apprentissage en profondeur.

La ligne du bas

La pandémie de Covid-19 a provoqué de graves perturbations dans l’écosystème commercial. Les taux de mises à pied et de fermetures d’entreprises ont grimpé en flèche. Alors que les experts en affaires et les analystes continuent d’évaluer les conséquences de ces transitions, les professionnels en activité doivent se mettre à niveau pour rester pertinents dans un marché du travail potentiellement difficile.

La poursuite d’un programme de MBA pour cadres vise à doter les gestionnaires en activité des connaissances et des compétences avancées qui les prépareront à survivre aux défis les plus difficiles qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans l’ère post-pandémique.

L’auteur est professeur dans le domaine OBHR et doyen (universitaires) à la FORE School of Management, New Delhi

