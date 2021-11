Pertinence de la valeur du droit de timbre de la propriété en vertu des lois sur l’impôt sur le revenu

Afin d’arriver à la juste valeur marchande de la propriété de la maison, vous pouvez soit prendre les taux de calcul des droits de timbre s’ils sont disponibles, soit obtenir un certificat d’évaluation d’un évaluateur enregistré.

Afin de combler les lacunes des transactions immobilières et d’éviter les litiges, la Direction des Impôts sur le Revenu compare l’évaluation d’un bien immobilier à son évaluation du droit de timbre. Pour le prélèvement du droit de timbre sur la propriété, divers gouvernements des États proposent un calcul annuel des taux d’évaluation des propriétés. C’est aussi ce qu’on appelle les taux circulaires dans le nord de l’Inde.

Dans cet article, j’ai l’intention de discuter de certaines des dispositions importantes des lois de l’impôt sur le revenu qui se réfèrent à l’évaluation des droits de timbre d’un bien immobilier. Discutons.

Bien admissible aux avantages supplémentaires d’intérêt

L’article 80EEA permet une déduction allant jusqu’à Rs 1,50 lakh chaque année au titre des intérêts sur les prêts immobiliers sanctionnés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022 pour une évaluation du droit de timbre sur les propriétés résidentielles dont l’évaluation ne dépasse pas quarante-cinq lakh roupies. Cette déduction n’est disponible que si l’évalué ne possède aucun autre bien immobilier à la date de la sanction du prêt immobilier.

Il peut être noté que cette déduction est disponible pendant la période de construction également contrairement à la déduction en vertu de l’article 24 (b) qui n’est disponible qu’après l’achèvement de la construction. Cependant, il n’y a aucune disposition pour le report de cette déduction au cas où le revenu ne serait pas suffisant pour compenser cette déduction. L’évaluation de la propriété pour cette déduction a été étalonnée pour éviter un abus de cette disposition où la valeur de l’accord peut être maintenue à un montant inférieur juste pour réclamer cette déduction.

Calcul des plus-values ​​à long terme sur cession d’un immeuble d’habitation ancien

Les plus-values ​​sont calculées en déduisant le coût d’acquisition du prix de vente. Pour les biens immobiliers vendus après une détention de plus de deux ans, vous êtes autorisé à augmenter le coût d’acquisition en appliquant un indice d’inflation des coûts qui vous aide à réduire votre impôt à payer. En ce qui concerne les biens acquis avant le 1er avril 2001, vous êtes autorisé à prendre la juste valeur marchande de la maison à cette date, ce qui rend effectivement l’appréciation jusqu’au 31 mars 2001 libre d’impôt entre vos mains.

Afin d’arriver à la juste valeur marchande de la propriété de la maison, vous pouvez soit prendre les taux de calcul des droits de timbre s’ils sont disponibles, soit obtenir un certificat d’évaluation d’un évaluateur enregistré. Les gens avaient l’habitude d’obtenir un certificat d’évaluation d’un montant inférieur à la juste valeur marchande réelle de la propriété afin de minimiser leur impôt à payer. Afin de combler cette lacune et de minimiser les litiges, la loi a été modifiée pour prévoir que la juste valeur marchande de la propriété vendue ne doit pas être inférieure à l’évaluation du droit de timbre de la propriété au 1er avril 2001, si notifié par le gouvernement de l’État .

Si la valeur de votre accord est inférieure aux taux actuels du droit de timbre, vous êtes réputé avoir reçu la contrepartie égale à l’évaluation du droit de timbre et la différence est imposée en tant que plus-value en plus de la plus-value calculée selon la valeur de votre accord.

Pour l’acheteur d’un bien

En vertu des lois fiscales, lorsqu’un bien est transféré sans contrepartie, celui-ci est traité comme un don entre les mains du bénéficiaire. Dans d’autres cas, afin d’éviter les litiges, les lois fiscales prévoient une limite de tolérance pouvant aller jusqu’à 10 % de la valeur de l’accord. Ainsi, lorsque la propriété est transférée et que la contrepartie est insuffisante, plus de cinquante mille roupies ou une différence excédentaire supérieure à 10% de la valeur de l’accord est imposée entre les mains du cessionnaire, à moins que la transaction ne soit entre des parents spécifiés.

Cependant, si la propriété est achetée auprès d’un développeur en tant que première attribution de la propriété entre le 12 novembre 2020 et le 30 juin 2021, l’acheteur bénéficie d’une limite de tolérance plus élevée de 20 % sur la contrepartie de la vente pour les propriétés avec une contrepartie de vente jusqu’à Rs 2 crore. La même limite de tolérance est également disponible pour un développeur lors du calcul de ses bénéfices commerciaux. Dans le cas d’un développeur pour la vente de propriétés non couvertes au-dessus de la limite de tolérance reste 10% sur la valeur de l’accord.

À partir de la discussion ci-dessus, il devient clair que l’on doit être conscient des évaluations des droits de timbre d’un bien immobilier lors de tout achat / vente de propriété en Inde.

(L’auteur est un expert en fiscalité et en investissement et peut être contacté à jainbalwant@gmail.com)

