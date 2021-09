Perturbation des affaires en Inde : Inclinaison des moulins à vent

Dans le monde entier, la législature a reconnu l’impact irréversible de ces perturbations sur l’économie du pays et a tenté de répondre aux préoccupations des entreprises sur ce front. (Image représentative : IE)

Par Abhinav Mukerji,

Infosys, l’une des plus grandes entreprises technologiques fondée en Inde, désormais un géant mondial avec plus de 40 ans d’expérience, des opérations dans 50 pays et employant 259 619 employés, avec un chiffre d’affaires total de 13,56 milliards de dollars US au cours de l’exercice 2020-21, est maintenant fait partie du « gang tukde-tukde ». Tout cela parce qu’il n’a pas été en mesure de résoudre les problèmes techniques sur les portails fiscaux qu’il gère pour le gouvernement.

Auparavant, des milliers de tours de téléphonie cellulaire appartenant à Jio, soutenue par Reliance Industries, ont été endommagées par des manifestants au plus fort des protestations des agriculteurs contre les lois agricoles sur la base de rumeurs selon lesquelles l’entreprise envisageait d’entrer dans l’espace d’agriculture contractuelle et bénéficierait de la « ferme Lois”. Ces incidents ont contraint Reliance à émettre un refus de tels plans et elle a dû s’adresser aux tribunaux par le biais de pétitions demandant des ordonnances de blocage pour protéger son infrastructure. Dans les documents déposés devant le tribunal, la société a déclaré qu’elle continuerait à s’approvisionner en produits agricoles au prix de soutien minimum.

L’unité de fusion de cuivre de Sterlite à Thoothukudi, dans le Tamil Nadu, a été fermée en raison des protestations du public contre des dommages environnementaux présumés. Le groupe Adani, prétendument bénéficiaire de projets qui détruiraient le “Magical Mollem”, le cœur vert de Goa, comprenant 240 km² des Ghâts occidentaux indiens, est également la cible de protestations avec le groupe Jindal à Goa. La culture des protestations contre les organisations commerciales n’est pas unique à l’Inde. Par exemple, le 17 décembre 2020, un groupe de manifestants principalement indiens américains a manifesté devant le siège social de Facebook à Menlo Park. Quelques jours plus tard, des manifestants ont manifesté devant le bureau de Facebook à Vancouver avec des affiches similaires. « Pas de fermiers, pas de nourriture », lisaient quelques-uns des panneaux. La raison de la protestation était que Facebook avait supprimé des pages protestant contre les nouvelles lois agricoles de l’Inde.

Plus près de nous, nous avons tous souffert de perturbations causées par des manifestations entraînant des barrages routiers, la suspension d’Internet, des manifestations contre certains produits, entreprises, etc. Alors que les entreprises ont traditionnellement pris en compte les perturbations de la production en raison de problèmes réglementaires, de questions, un nouveau défi est apparu au cours des dernières années, les entreprises étant victimes de protestations politiques et autres. Ces protestations, une fois qu’elles ont gagné du terrain, ont entraîné une perte substantielle d’investissements, une perte d’opportunités économiques, une perte inimaginable de l’idée de la facilité des affaires dans le pays et parfois malheureusement des pertes de vies. L’un des cas les plus célèbres est celui de l’usine proposée par le groupe Tata à Nandigram, qui a été victime de protestations politiques et a non seulement causé des pertes au groupe d’entreprises, mais a également considérablement terni l’image favorable aux entreprises de l’État du Bengale occidental. Un autre incident concerne POSCO, la quatrième plus grande entreprise sidérurgique au monde, qui a été contrainte de résilier son protocole d’accord avec le gouvernement d’Odisha pour un projet d’énergie sidérurgique en 2017. La perte économique due à de tels incidents est inimaginable. Par exemple, ASSOCHAM a estimé une perte quotidienne de 3 500 crores de roupies en raison des protestations des agriculteurs contre les économies du Pendjab, de l’Haryana et de l’Himachal et d’autres économies interconnectées au plus fort des manifestations.

Aux États-Unis en 2020, les manifestations provoquées par la mort de George Floyd sont devenues le premier événement catastrophique de troubles civils à dépasser 1 milliard de dollars de pertes pour le secteur des assurances. Les estimations de février 2021 disponibles auprès du Forum économique mondial, le chiffrent jusqu’à présent à plus de 2 milliards de dollars américains et pourraient encore augmenter, ayant touché de nombreuses régions des États-Unis.

Dans le monde entier, la législature a reconnu l’impact irréversible de ces perturbations sur l’économie du pays et a tenté de répondre aux préoccupations des entreprises sur ce front. Ces dernières années, les législateurs d’au moins 15 États des États-Unis ont réagi aux protestations contre des incidents de brutalité policière et la pose d’oléoducs et de gazoducs en augmentant les peines pour les activités de protestation illégales. Les législateurs du Tennessee ont récemment augmenté les peines pour une série d’infractions telles que le vandalisme et les agressions contre des travailleurs, et ont fait un crime de camper sur le terrain du Capitole de l’État, ce que les manifestants de Black Lives Matter ont fait pendant plusieurs jours au cours de leur manifestation. Le Royaume-Uni dispose déjà d’une série de mesures pour freiner les manifestants qui pourraient perturber les affaires, telles que la loi sur l’ordre public de 1986, la loi sur les autoroutes de 1980 – l’obstruction à l’autoroute-UK Criminal Damage Act 1971, Crime and Disorder Act 1998, Police Reform and Social Loi sur la responsabilité 2011, etc.

L’une des législations directes sur ce sujet est le projet de loi sur les lieux de travail (protection contre les manifestants) – connu localement sous le nom de projet de loi «anti-manifestation» qui a été adopté par le parlement de Tasmanie en 2014 (Australie) et a cherché à être amendé en 2019, amendements qui sont encore à réintroduire dans la maison. La loi a été introduite dans le cadre de l’intention du gouvernement de « reconstruire l’industrie forestière de Tasmanie ». C’est actuellement une source de controverse et de division dans la société tasmanienne.

Pour atteindre son objectif avoué d’avoir les travailleurs ayant le droit d’aller travailler, le gouvernement s’est engagé dans un programme législatif qui comprend la modification de la loi uniforme sur la diffamation de 2005 pour permettre aux grandes entreprises de poursuivre les manifestants ; financement des organisations communautaires et de conservation, entre autres. Pour reprendre les mots de l’honorable ministre qui a présenté le projet de loi :

« Le projet de loi donne effet à un principe fondamental : que nos lois doivent protéger les personnes qui entreprennent des activités commerciales licites. Cela signifie que les gens devraient pouvoir gagner leur vie sans que des intrus n’interfèrent avec leur travail, que des menaces soient proférées dans le but de fermer leurs entreprises ou que les routes qu’ils empruntent soient obstruées afin d’arrêter leurs activités commerciales.

Il est peut-être temps que la législature indienne commence à reconnaître le droit de la majorité silencieuse qui est souvent prise dans ce feu croisé de bandhs, de manifestations, d’émeutes et qui est incapable de gagner sa vie, que ce soit en travaillant avec une entreprise, des entrepreneurs, des travailleurs journaliers ou des travailleurs de rue. vendeurs et autres petits commerçants. Le droit des entreprises à exercer leurs activités dans un environnement commercial stable et réglementé doit également être reconnu. Si un projet est injustement bloqué ou si des activités commerciales licites sont entravées, l’entreprise ne devrait pas en souffrir. Permettre à l’activité économique qui est le pivot de l’édification de la nation d’être blessée de cette manière nous nuit finalement à tous, après tout, c’est l’économie qui en paie le prix et qui a un impact sur l’édification de la nation, selon les mots d’Adam Smith « Peu d’autres sont nécessaires pour porter un l’État au plus haut degré d’opulence de la plus basse barbarie mais la paix, des impôts faciles et une administration tolérable de la justice.

(L’auteur est Avocat général supplémentaire, État de l’Himachal Pradesh, Avocat permanent de l’État du Bihar, Cour suprême de l’Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

