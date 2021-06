Perturbations liées au Covid: le bénéfice net de Coal India baisse de 32% au cours de l’EX21

in

Les résultats sont le résultat de tous les facteurs possibles découlant de la pandémie de Covid-19, a déclaré un responsable du CIL.

Le bénéfice net de Coal India, géré par l’État, est tombé au-dessus de 32% à Rs 7 640 crore sur un revenu total de Rs 93 818 crore en FY21. Le mineur de charbon PSU avait enregistré un bénéfice net de 11 280 crores de roupies sur un revenu total de 1 02 525 crores de roupies au cours de l’exercice 20.

La société a affiché un bénéfice net de Rs 2 474,55 crore pour le quatrième trimestre, tandis que le résultat global total pour le trimestre était de Rs 4 365 crore.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 21 a baissé de 7,45 % à 82 710 crores de Rs par rapport à 89 373 crores de Rs au cours de l’exercice 20, car la production et les prélèvements ont diminué de 6 MT et 7 MT à 596 MT et 574 MT, respectivement, par rapport à l’exercice 20. En outre, le conseil d’administration de CIL a recommandé un dividende final de Rs 3,50 par action.

Les dividendes intérimaires ont entraîné une sortie de Rs 4 622 crore et Rs 3 081,37 crore, respectivement. Un dividende intérimaire de Rs 7 395 crore a été payé au cours de l’exercice 20 au taux de Rs 12 par action.

La société a signalé une réalisation du prix moyen par tonne de 1 391,73 Rs pour les fournitures de la FSA, tandis que la réalisation du prix des enchères électroniques était de 1 752,03 Rs par tonne.

Le bénéfice par action pour l’exercice est tombé à 12,40 Rs contre 18,31 Rs lors de l’exercice précédent. Pour le quatrième trimestre de l’exercice sous revue, il est tombé à Rs 4,20 contre un niveau de Rs 17,25 au cours de la période correspondante il y a un an.

