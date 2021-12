Perturbations mises en garde alors que les règles douanières post-Brexit entrent en vigueur

À partir du 1er janvier, les importateurs doivent faire une déclaration en douane complète sur les marchandises entrant au Royaume-Uni en provenance de l’UE ou d’autres pays.

De nouvelles règles douanières post-Brexit pour les marchandises arrivant de l’Union européenne vers la Grande-Bretagne entrent en vigueur samedi, et un important organisme de l’industrie alimentaire a averti que les nouveaux contrôles aux frontières pourraient entraîner des pénuries alimentaires.

À partir du 1er janvier, les importateurs doivent faire une déclaration en douane complète sur les marchandises entrant au Royaume-Uni en provenance de l’UE ou d’autres pays. Les entreprises ne seront plus autorisées à retarder jusqu’à 175 jours l’achèvement des déclarations douanières d’importation complètes – une mesure qui a été introduite pour faire face à la perturbation du Brexit.

La British Frozen Food Federation a déclaré cette semaine que les nouvelles restrictions sur les produits d’origine animale et végétale en provenance de l’UE pourraient entraîner des retards importants dans les ports au cours du nouvel an, car certains membres de la chaîne d’approvisionnement – ​​en particulier les entreprises de logistique du côté de l’UE – pourraient ne pas être préparés pour les changements.

« Nous sommes préoccupés par le fait que la planification n’a pas été suffisante pour garantir que les nouvelles exigences soient comprises par tout le monde dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire », a déclaré Richard Harrow, directeur général de la fédération.

« Avec seulement quelques jours avant les nouvelles règles, nous restons préoccupés par le fait que janvier pourrait être un mois chargé pour nos membres », a-t-il déclaré. Les nouvelles mesures obligent les entreprises à remplir les documents appropriés au moins quatre heures avant que les marchandises puissent arriver aux frontières britanniques, ou elles risquent d’être refoulées à la frontière. Les produits d’origine animale et végétale doivent également être accompagnés de certificats d’origine.

Alors que les chauffeurs doivent déclarer leurs marchandises et leurs certificats d’origine, les contrôles devraient être minimes jusqu’à ce que les règles s’intensifient à partir de juillet 2022, date à laquelle des contrôles beaucoup plus stricts devraient entrer en vigueur. Le Royaume-Uni importe cinq fois la quantité de nourriture qu’il exporte vers l’UE. La Grande-Bretagne a quitté le marché unique et l’union douanière de l’UE le 31 décembre 2020.

Les nouvelles règles entrent en vigueur six mois après leur date initiale en raison des impacts de la pandémie et les entreprises ont déclaré qu’elles avaient besoin de plus de temps pour se préparer. L’Irlande du Nord et l’Irlande sont exemptées des changements alors que les dirigeants politiques continuent de négocier le protocole d’Irlande du Nord.

