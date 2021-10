Perturber le marché des changes : DeFi révèle un cas d’utilisation de plusieurs milliards de dollars | CryptoGazette

Le fou DeFi gagne de plus en plus en popularité ces jours-ci, et les choses continuent de bien se passer. Les derniers mouvements sont présentés ci-dessous, et nous vous suggérons d’y jeter un œil.

Le marché des changes est un cas d’utilisation de plusieurs milliards de dollars pour DeFi

Il a été révélé que la star de Shark Tank, Kevin O’Leary, a déclaré que le marché des changes est un cas d’utilisation de plusieurs milliards de dollars pour DeFi – une forme de technologie blockchain qui, selon les partisans, peut révolutionner les services financiers en éliminant le besoin d’intermédiaires.

La publication en ligne du Daily Hodl note que lors de la conférence SALT de cette année à New York, O’Leary raconte comment les investisseurs doivent s’appuyer sur des intermédiaires de change pour investir sur les marchés étrangers.

Il a dit qu’il y a des étapes supplémentaires requises dans de telles transactions qui sont souvent inutiles et lourdes.

« Disons qu’un mandat traditionnel, comme je veux être long Europe, je vais acheter 50 actions. Je dois acheter des francs suisses, des actions en euros et des livres sterling parce que je veux les échanger sur leurs bourses nationales. »

Il a poursuivi et expliqué que « Entre moi et cette transaction se trouve ce qu’on appelle le fléau de la terre – le trader FX, le trader de devises qui me coupe chaque fois que j’achète et vends. N’ajoute aucune valeur et élimine la friction du système.

Il est également important de noter le fait qu’il pense que DeFi a le potentiel d’éliminer les intermédiaires coûteux du système de marché des changes.

« C’est là que DeFi peut nous emmener, sur un seul cas d’utilisation. »

DeFi fait référence à un réseau de contrats financiers décentralisés et non dépositaires qui se concentrent sur les prêts, l’agriculture de rendement, les dérivés cryptographiques et d’autres produits.

DeFi permet aux utilisateurs ordinaires de s’engager dans un vaste système financier sans intermédiaires tiers tels que les banques et autres institutions financières. Cependant, selon Chainlaysis, les grands acteurs institutionnels traditionnels accordent une attention croissante à DeFi, et cette tendance était particulièrement visible dans la division crypto de CNWE.

