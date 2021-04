Peru Nolaskoain, chirurgie de la cheville droite

14/04/2021 à 22:13 CEST

Le joueur de l’Athletic Club Pérou Nolaskoain a subi une opération à la cheville droite ce mercredi, où il subit une blessure qui le tient à l’écart de l’équipe depuis la pré-saison, et après une période postopératoire qui «se déroule normalement», il pourrait être renvoyé à son domicile «dans les prochaines 24 heures».

L’intervention a été réalisée par chirurgie arthroscopique, détaille le club rojiblanco, et a consisté en “une toilette articulaire” en plus de “une suture et une fixation des structures endommagées dans le compartiment externe de la cheville”.

Nolaskoain et Oier Zarraga, opéré la semaine dernière sur le ménisque du genou droit, Ce sont les deux victimes confirmées de l’équipe rojiblanco avant la finale de la Coupe samedi prochain à Séville contre le FC Barcelone. Quoi qu’il en soit, les deux, pour des raisons différentes, n’ont guère eu d’opportunités tout au long de la saison.

Ceux qui semblent être à la disposition de l’entraîneur, Marcelino García Toral, Ce sont Yeray Álvarez et Yuri Berchiche, qui s’est entraîné aujourd’hui pour la première fois avec le reste de l’équipe depuis qu’ils ont dû être remplacés par des surcharges musculaires la semaine dernière lors du match de championnat contre la Real Sociedad.

Demain, jeudi, Athletic terminera la dernière séance à Lezama avant la finale à partir de 11h00. Le prochain aura lieu vendredi, la veille du match, au stade de La Cartuja à partir de 20h00.