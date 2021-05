Pervis Staples, cofondateur de Staple Singers, mort à 85 ans

Pervis Staples, membre co-fondateur du groupe soul and gospel the Chanteurs de base, est décédé le 6 mai à son domicile de Dolton, dans l’Illinois. Il avait 85 ans.

Le décès de Staples a été confirmé par Adam Ayers, membre de l’équipe de direction de Mavis Staples, et aucune cause de décès n’a été donnée. Les funérailles sont prévues le 17 mai à Chicago. La sœur de Pervis et membre du groupe Mavis Staples a partagé une déclaration sur son frère bien-aimé.

«Pervis était unique en son genre – comique et carrément mouche. Il voudrait qu’on se souvienne de lui comme d’un homme honnête, toujours prêt à aider et à encourager les autres. Il était l’un des gentils et vivra comme une véritable légende de Chicago.

Pervis Staples est né en 1935 à Drew, Mississippi, et la famille a ensuite déménagé à Chicago. Pervis et ses trois frères et sœurs Mavis, Cleotha, Yvonne ont tous grandi sur la musique gospel, sous la tutelle de leur père, Roebuck «Pop» Staples.

Au début de 1953, les Staple Singers ont fait leurs débuts en enregistrement, en enregistrant un 78 sur le propre label de Roebuck Staples, Royal. Les deux faces, «These They Are» et «Faith And Grace», ont été enregistrées sur un magnétophone à deux pistes.

Le groupe enregistrerait plusieurs singles de style folk gospel pour différents labels, d’abord avec United Records, suivi de Vee-Jay Records (y compris leurs tubes «Uncloudy Day» et «Will the Circle Be Unbroken?»), Checker Records, Riverside Records, puis Epic Records en 1965.

Pervis a chanté du ténor dans le groupe, accompagnant Pop aux côtés de Mavis et Cleotha, mais c’était Mavis qui frappait toutes ces notes graves.

«Nous les tromperions», se souvient Pervis dans le livre de 2014 du journaliste Greg Kot sur Mavis and the Staple Singers.

«Le public me chercherait pour trouver la partie basse – c’était pour les gens qui ont entendu le disque mais qui ne nous avaient jamais vus auparavant, je montais au micro et je basculais à la dernière seconde où Cleotha était , alors Mavis intensifierait. Cela les a gâchés, mais cela a réveillé la foule.

Alors que la décennie a vu succès après succès pour les chanteurs R&B, Pervis a convaincu son père de laisser le groupe chanter de la musique plus profane, ce qui a abouti à la reprise du duo de Pervis et Mavis. Bob Dylan‘s A Hard Rain’s a-Gonna Fall. ”

Les Staples ont eu une influence originale sur Dylan, en particulier «Uncloudy Day», qui l’appelait «la chose la plus mystérieuse que j’aie jamais entendue». Pervis et le héros folklorique s’étaient liés d’amitié sur le circuit des festivals dans les années 60, et les deux s’influenceraient tout au long de leur carrière.

«Ils ont mis du muscle dans leur musique, et lorsque les Staples ont fait irruption dans le courant dominant de la pop dans les années 0 avec leur musique soul basée sur la Bible, personne ne pouvait honnêtement les appeler des hypocrites. a écrit Bill Carpenter dans son article sur le groupe dans le magazine Goldmine.

«Contrairement à de nombreux artistes gospel qui chantent à propos de leur Sauveur mais n’appliquent pas son activisme social à leur vie, les Staples ont vécu ce qu’ils ont chanté.

Pervis quittera finalement le groupe après avoir sorti son premier album pour Stax, Soul Folks in Action de 1968.

«Pervis est parti parce qu’il ne voulait pas écouter Pops tout le temps, il voulait faire son propre truc. Mavis a partagé dans le livre de Kot. «Il avait été dans l’armée et il se défendait en tant qu’homme. Pervis était juste fatigué d’être considéré comme le fils de papa.

Pervis a commencé à gérer le numéro de Chicago, les Hutchinson Sunbeams, qui sont ensuite devenus les Emotions, et leur a obtenu un contrat avec Stax Records. Il ne s’attendait à quitter les Staples que pour une courte période pendant qu’il établissait les Emotions, mais ils sont vite devenus si grands qu’il a quitté le groupe définitivement. Pervis a également fini par écrire ses premiers succès pour Stax.

Pervis a ensuite été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame avec les Staple Singers en 1998, tandis que le groupe a reçu un Grammy Lifetime Achievement Award en 2005.

Il laisse dans le deuil Mavis, ainsi que ses six enfants, sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.