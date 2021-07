PES devient eFootball, désormais gratuit sur consoles, PC et mobile

Konami a annoncé qu’il abandonnerait le PSE nom pour de bon. Sa franchise phare de football s’appelle désormais eFootball, et il sera gratuit sur consoles, PC et mobile.

D’abord, c’était Winning Eleven. Ensuite, c’était Pro Evolution Soccer. C’est maintenant l’eFootball. Konami a une fois de plus changé le nom de son rival de longue date de la FIFA dans le cadre d’une refonte massive de la façon dont le jeu fonctionnera dans le climat de jeu moderne. C’est probablement le jeu que Konami testait mystérieusement en juin.

Konami a annoncé qu’eFootball est une « toute nouvelle plateforme de simulation de football » gratuite développée dans Unreal Engine et ciblant un l’automne sortie sur PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam, avant de lancer plus tard sur iOS et Android.

Le jeu multiplateforme arrivera après le lancement, mais le jeu multigénération sera disponible au lancement. Vous pouvez voir la feuille de route promise d’autres contenus en route vers le jeu au cours de l’année ci-dessous.

Les matchs locaux mettant en vedette le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern, Manchester United et d’autres seront disponibles gratuitement au lancement et Konami s’apprête à faire des annonces sur les autres clubs et options de jeu qui seront ajoutés plus tard. Certains de ces modes seront payants, bien que Konami n’ait pas confirmé les détails.

L’une des caractéristiques mises en évidence de cette nouvelle réalisation des jeux PES est ce que Konami appelle “Motion Matching”. Cette technologie apparemment “convertit la vaste gamme de mouvements que les joueurs effectuent sur le terrain en une série d’animations, en sélectionnant la plus précise en temps réel”, ce qui signifie qu’il y a quatre fois plus d’animations dans le jeu par rapport aux entrées précédentes. Cela ressemble un peu à l’Hypermotion de FIFA 22 pour nous.

“En partant des bases solides d’Unreal Engine, qui nous a permis de remanier massivement l’expression des joueurs, nous avons apporté un certain nombre de modifications pour créer virtuellement un nouveau moteur de jeu de football qui alimentera l’eFootball pour les années à venir”, a déclaré le producteur de la série, Seitaro Kimura.

Konami a promis que plus d’informations et de détails de gameplay seront révélés fin août.