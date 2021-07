Peschke et Krawietz passent à la phase suivante du tournoi de double mixte de Wimbledon après avoir remporté les huitièmes de finale

in

07/08/2021

Le à 10h30 CEST

le tchèque Kveta Peschke, numéro 19 de la WTA et l’Allemand Kévin Krawietz, numéro 20 de l’ATP remporté en huitièmes de finale du tournoi Wimbledon Double Mixte parce que leurs adversaires, les Américains bélier Rajeev Oui Bethanie Mattek-Sands, le numéro 12 de l’ATP et le numéro 15 de l’ATP respectivement n’ont pu être présentés. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase du tournoi Wimbledon Double Mixte, les quarts de finale.

Peschke et Krawietz se rencontreront en quarts de finale du tournoi avec les joueurs canadiens Gabriela Dabrowski Oui Compagnon Pavic aujourd’hui jeudi à partir de 16h00 heure espagnole.

La célébration du tournoi Wimbledon Double Mixte se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, un total de 46 couples s’affrontent.