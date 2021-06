PESD : le programme de développement de l’entrepreneuriat du gouvernement de Modi voit le nombre de stagiaires augmenter de 5,5 fois en près de 18 mois

20 pour cent de ces programmes gratuits sont menés exclusivement pour les couches les plus faibles de la société. (Image représentative)

Le nombre de stagiaires entrant dans le programme de développement des compétences en entrepreneuriat (ESDP) – parmi les programmes clés du gouvernement Modi pour promouvoir l’entrepreneuriat – a augmenté de plus de 5,5 fois en près de 18 mois. Sur 3 535 programmes impliquant 49 548 stagiaires vers janvier de l’année dernière, 8 164 programmes ont été organisés impliquant 2 73 866 stagiaires au 7 juin 2021, selon les données disponibles auprès du commissaire au développement (MPME), ministère des MPME. En outre, les dépenses totales encourues par le gouvernement pour le programme jusqu’à présent étaient de Rs 33,58 crore tandis que le total des revenus s’élevait à Rs 3,18 crore.

«La croissance est bonne, mais dans la situation actuelle, comment les MPME pourraient-elles employer des jeunes qualifiés, car le secteur lui-même est en mauvaise posture. Pour créer sa propre unité également, obtenir des financements n’est pas facile. Il existe des programmes du ministère des MPME, mais il est difficile d’obtenir de l’argent pour le fonds de roulement ou pour la mise en place de l’usine et des machines. Le nombre de ces stagiaires qui créent leurs propres unités dépend du soutien du gouvernement à leur égard. S’ils pouvaient créer des entreprises, cela aiderait à l’emploi de main-d’œuvre qualifiée », a déclaré à Financial Express Online Avinash Dalal, président national de l’All India MSME Association.

Les commentaires de DC MSME n’étaient pas immédiatement disponibles par e-mail et appelez pour cette histoire.

Des programmes tels que la campagne de motivation industrielle (IMC) pour encourager les entrepreneurs traditionnels et non traditionnels à créer une micro et petite entreprise (MSE), le programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat (EAP), le programme de développement de l’entrepreneuriat et des compétences (E-SDP) et Les programmes de développement de la gestion (MDP) sont menés par les instituts de développement des MPME dans les ITI, les écoles polytechniques et autres institutions techniques. Le programme se concentre sur les jeunes, y compris les SC/ST potentiels et les femmes entrepreneurs, les anciens combattants handicapés et les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté pour les motiver à devenir l’une des options de carrière du travail indépendant ou de l’entrepreneuriat.

20 % de ces programmes gratuits sont exclusivement destinés aux segments les plus faibles de la société, notamment SC/ST, les femmes et les personnes handicapées physiques avec une allocation de 500 Rs par mois et par candidat dans le cadre du programme promotionnel pour les MPE, selon Invest India. Le gouvernement avait publié en novembre 2019 des lignes directrices sur l’intensification de la PESD. Les programmes avaient une capacité d’accueil de 50 à 100 personnes en IMC pour les jeunes, de 30 à 60 personnes en IMC pour les clusters, les associations et les chambres ; et 25 personnes dans EAP, E-SDP et MDP chacune.

Alors que plus de 135 crores de roupies ont été sanctionnés dans le cadre de la PESD en 2019 par le gouvernement pour avoir organisé des programmes de développement des compétences à travers l’Inde par le biais des gouvernements des États, des associations industrielles, des entreprises sociales et des sociétés d’État, le montant était tombé à 63,6 crores de roupies en 2020, le ministère des MPME avait a déclaré dans sa déclaration de fin d’année.

Pendant ce temps, le premier organisme gouvernemental de développement des MPME, l’Institut national des micro, petites et moyennes entreprises (NI-MSME), qui forme les MPME, les particuliers et les professionnels pour le développement de l’entrepreneuriat, le renforcement des capacités, etc. le nombre de stagiaires formés au cours de l’exercice 21 malgré un nombre moindre de programmes menés dans le cadre du Covid par rapport à l’exercice précédent. 95 programmes de formation impliquant 9 935 stagiaires ont été menés au cours de l’exercice 21, contre 154 programmes impliquant 3 999 stagiaires menés au cours de l’exercice 20, selon les données gouvernementales disponibles.

