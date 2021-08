Pesées UFC 265 : Lewis contre. Victoire officielle pour le titre intérimaire des poids lourds

Avec des données prometteuses, le gouvernement et les conseillers scientifiques prévoient d’éventuels pics dans les mois à venir. Le Royaume-Uni a enregistré 31 808 autres cas de coronavirus vendredi et 92 décès liés au COVID-19. Des sources de Whitehall ont fait part de préoccupations particulières concernant l’augmentation des infections grippales aux côtés des infections positives […] More