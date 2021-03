Vétérans du death metal néerlandais PESTE sortira son neuvième album intitulé « Exitivm » le 25 juin via Dossiers Agonia.

En 1986, dans la petite ville d’Enschede aux Pays-Bas, près de la frontière allemande, un véritable phénomène métal est né. Plus de trois décennies plus tard, non seulement PESTE vivant et bien, mais sur le point de réaffirmer une fois de plus sa place dans le panthéon du métal extrême, avec « Exitivm », qui signifie «destruction totale» en latin.

Aussi controversé qu’il puisse être pour certains, personne ne niera jamais la force motrice incontestable du groupe, Patrizio « Patrick » Mameli, et sa capacité constante à se réinventer. Contrairement à la plupart des groupes de la scène, PESTE ne cesse d’évoluer. De la tendance thrash déchaînée de leurs débuts cultes en 1988 « Malleus Maleficarum » à la polyvalence imprégnée de jazz des années 1993 « Sphères » ou 2009 « Résurrection Macabre » assaut frontal, sans parler du favori des fans et Scott Burns-produit « Témoignage des anciens » à partir de 1991, il n’a jamais fait deux fois le même disque. Peu importe qui joue avec lui sur un PESTE album, Mameli tire toujours le meilleur parti des musiciens avec lesquels il travaille. Mais avant tout, l’homme a une vision unique en son genre, un style immédiatement reconnaissable et qui repousse toujours les limites de la musique. Et ce n’est jamais plus vrai que sur « Exitivm ».

Après une vaste campagne de réédition entre 2015 et 2018 et un nouvel album plébiscité « Hadeon », le groupe s’est apparemment arrêté dans sa mission de conquérir la scène death metal début 2020, comme tout le monde, par la pandémie mondiale, allant jusqu’à forcer certains des membres du groupe « Hadeon » membres de l’alignement pour laisser tomber la serviette. Mais ce qui ne vous tue pas ne fait que vous rendre plus fort, et au lieu de laisser toute cette situation l’entraîner vers le bas, Mameli a choisi de faire exactement le contraire et d’écrire le meilleur et le plus sombre album possible à ce jour. Et il vient de faire ça. Avec son concept lyrique ambitieux sur la «domination mondiale», la «maladie mentale induite», les «démons intérieurs et extérieurs» et les entités externes malveillantes, « Exitivm » propulse à nouveau le groupe à l’avant-garde du mouvement death metal avec une nouvelle refonte artistique originale et brillante.

Attention, dès que vous avez dépassé l’introduction très cinématographique « Dans Omnibvs », vous êtes instantanément rattrapé par « Morbvs Propagationem » dont le riffing intense ramènera à la « Témoignage » jours. Sauf que leur son de base a été ravivé, avec maintenant des couches supplémentaires de paysages sonores inquiétants suggérant ingénieusement une atmosphère de suspence et d’horreur, renforcée par Mamelides œuvres solo impressionnantes de jazz-fusion et un sentiment d’urgence renouvelé. Ce rajeunissement, en mettant l’accent sur «de nouveaux paysages musicaux mais aussi des riffs malades et tordus», comme le précise Mameli lui-même, ce n’est cependant pas un accident. Non seulement Mameli a été extrêmement inspiré par la tourmente que l’humanité a dû affronter depuis mars 2020, mais avec une nouvelle fois une formation, entièrement basée aux Pays-Bas et composée uniquement de joueurs super expérimentés – en plus d’anciens PARFUM DE ROSÉE et CREEPMIME bassiste Joost Van Der Graaf et DIEUX DE SAIGNEMENT‘ Rutger Van Noordenburg à la guitare solo, ancien DIEU DÉTRRONÉ le batteur Michiel Van Der Plicht rejoint l’année dernière – PESTE est plus que jamais un groupe où tout le monde se nourrit du talent musical de chacun.

À l’exception des tambours – suivis par Van Der Plicht lui-même dans son home studio – « Exitivm » a été enregistré sur une période de deux mois entre juin et août 2020 à Productions Pitchnote. L’album a été produit, comme tout PESTE albums, par Mameli et est coproduit, enregistré, mixé et masterisé par Jory Hogeveen (SHINIGAMI et RITES ANCIENS).

« Exitivm » sera disponible dans divers formats, y compris les versions photo supra-limitée, pin-wheel, « firebreath » et vinyle transparent. La pochette a une fois de plus apporté la sphère emblématique du groupe et a été réalisée par Michal « Xaay » Loranc, connu pour ses diverses couvertures pour NIL, DIEU DÉTHÉRÉ et ÉVOCATION et qui a déjà travaillé sur « Hadeon ».

« Exitivm » liste des pistes:

01. Dans Omnibvs (Intro)



02. Propagation de Morbvs



03. Deificvs



04. Sempiternvs



05. Internicionem



06. Mortifervm



07. Dominatvi Svbmissa



08. Pericvlvm Externvm



09. Inficiat



dix. Exitivm



11. Immortvos



12. Personatvs Mortem (Outro)

PESTE s’aligner:

Patrizio Mameli – chant, guitares lead



Rvtger Van Noordenbvrg – guitares lead



Joost Van Den Berg – basse



Michiel Van Der Plicht – tambours

En mars dernier, le groupe a filmé sa deuxième vidéo officielle – trois décennies après « Terre des larmes » – pour la chanson « Morbvs Propagationem ».

Crédit photo: Marc Van Peski