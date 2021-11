Le secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi est apparu sur Peston d’ITV et a été grillé au sujet du scandale de sleaze des conservateurs qui a englouti le parti. Les travaillistes ont présenté des recommandations du rapport 2018 du Comité sur les normes dans la vie publique, qui mettraient fin aux députés ayant un deuxième rôle de consultant et obligeraient le Comité des normes à proposer un plan pour le mettre en œuvre. Mais Robert Peston a semblé en colère et a voulu savoir pourquoi il a fallu trois ans aux conservateurs pour introduire les mesures alors qu’il accusait un M. Zahawi pris au dépourvu de « couper et courir ».

