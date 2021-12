Peston d’ITV tord le couteau dans Boris et soutient le vieil ami Allegra: «Elle a fait exploser le cl | Politique | Nouvelles

Le rédacteur en chef politique d’ITV s’est adressé à Twitter après la démission de Mme Stratton en tant que porte-parole du Premier ministre à la suite d’une fuite de séquences montrant des conseillers du numéro 10 plaisantant à propos d’une fête de Noël pendant le verrouillage du coronavirus. M. Johnson a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les règles étaient respectées à Downing Street depuis la première affirmation concernant la fête du 18 décembre 2020.

Mais M. Peston a déclaré que Mme Stratton – qui est devenue rédactrice nationale chez ITV News en 2015 et a également co-présenté Peston On Sunday d’ITV – avait « fait exploser » les affirmations du Premier ministre concernant le parti présumé.

M. Peston a écrit à ses 1,1 million d’abonnés sur Twitter : « Juste pour être clair, il serait absurde que @AllegraCOP26 ait démissionné si la fête de Downing Street n’avait jamais eu lieu, et elle ne s’en moquait pas ostensiblement.

« Alors elle vient de faire exploser le ‘J’ai été assuré que la fête n’a jamais eu lieu’ du Premier ministre. »

Mme Stratton a fait une déclaration en larmes devant son domicile ce soir alors qu’elle s’excusait pour son apparition dans des images enregistrées quelques jours seulement après la prétendue fête.

Elle avait participé à une simulation de conférence de presse en préparation des briefings télévisés prévus à la Maison Blanche qu’elle dirigerait – un projet qui a finalement été abandonné.

Dans les images obtenues par ITV News, Mme Stratton et le conseiller Ed Oldfield, ainsi que d’autres assistants, ont été filmés en train de plaisanter sur une fête « fictive » de Downing Street.

Une Mme Stratton en riant a déclaré: « Cette fête fictive était une réunion d’affaires … et elle n’était pas distanciée socialement. »

Annonçant sa démission ce soir, Mme Stratton a déclaré qu’elle « regretterait ces propos pour le reste de mes jours ».

M. Johnson a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les règles étaient respectées au milieu des allégations d’une fête de Noël 2020 à Downing Street.

Le Premier ministre a ordonné une enquête sur les allégations selon lesquelles le personnel a enfreint les règles de verrouillage en organisant une fête l’année dernière et a déclaré aux députés qu’il était « furieux » à propos des images montrant apparemment des assistants en train d’en rire.

M. Johnson a déclaré qu’il avait demandé au secrétaire du Cabinet Simon Case « d’établir tous les faits et de faire rapport dans les plus brefs délais – et il va sans dire que si ces règles étaient enfreintes, des mesures disciplinaires seraient prises pour toutes les personnes impliquées ».

Aux questions du Premier ministre, M. Johnson a déclaré: « Je comprends et partage la colère dans tout le pays de voir le personnel n ° 10 sembler faire la lumière sur les mesures de verrouillage, et je peux comprendre à quel point il doit être exaspérant de penser que des personnes qui ont été fixer les règles n’a pas suivi les règles parce que j’étais aussi furieux de voir ce clip.

« Je m’excuse sans réserve pour l’offense que cela a causé de haut en bas dans le pays, et je m’excuse pour l’impression que cela donne.

« Mais je répète qu’on m’a assuré à plusieurs reprises depuis que ces allégations sont apparues qu’il n’y avait pas de parti et qu’aucune règle de Covid n’avait été enfreinte, et c’est ce qu’on m’a assuré à plusieurs reprises. »