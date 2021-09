Peston lève le voile sur l’horreur de Covid alors que les infections augmentent chez les 40 à 79 ans à double vax | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le journaliste d’ITV, M. Peston, vient de se remettre de l’agent pathogène mortel. Il a signalé que les données gouvernementales du rapport de surveillance des vaccins montrent que “l’écrasante majorité des personnes infectées dans le groupe d’âge de 40 à 79 ans ont été doublement vaxxées”. M. Peston a déclaré qu’une partie de cette explication est due au fait que des scientifiques de premier plan affirment que “l’efficacité du vaccin n’est pas aussi bonne que nous le souhaiterions pour la variante Delta”.

M. Peston a poursuivi en disant qu’en raison de l’augmentation de l’infection parmi les vaccinés, “nous sommes confrontés à un automne difficile et les hôpitaux peuvent à nouveau se retrouver sous une pression sérieuse”.

Sur Twitter, M. Preston a ajouté: “J’ai été surpris par ce qui semble être une prévalence élevée parmi les doubles vaxxés.

« Maintenant, il est important de se rappeler que la maladie grave est considérablement moins fréquente chez les vaccinés infectés que chez les non vaccinés.

“Mais je suis surpris que ces statistiques aient reçu si peu d’attention et suscité si peu de débats.

“Si le retour à l’école conduit à une nouvelle vague en Angleterre, et les données du Leicestershire et de l’Écosse suggèrent que cela pourrait être le cas, nous sommes confrontés à un automne difficile et les hôpitaux pourraient à nouveau se retrouver sous une pression sérieuse.”

La nouvelle intervient alors que le Premier ministre Boris Johnson s’apprête à annoncer mardi son plan d’hiver Covid pour l’Angleterre.

Cela inclura des mesures d’urgence qui seraient mises en œuvre si le NHS était débordé.

La nouvelle intervient après des recherches montrant qu’environ 40% des personnes dont le système immunitaire est affaibli présentaient une faible réponse en anticorps et potentiellement moins de protection, après deux doses de vaccin.

La recherche a également révélé que 11% des personnes dont le système immunitaire était affaibli n’avaient pas réussi à générer d’anticorps détectables quatre semaines après deux doses de vaccin.

L’étude Octave a été publiée sous forme de pré-impression dans The Lancet et elle a été financée par le Medical Research Council et coordonnée par des experts de l’Université de Birmingham.

S’adressant à la BBC au sujet du faible taux d’anticorps chez les personnes vaccinées dont le système immunitaire est affaibli, le professeur Iain McInnes, responsable de l’essai Octave et de l’Université de Glasgow, a déclaré : « Alors que 40 % de ces groupes de brevets à risque clinique se sont avérés avoir une réponse immunitaire faible ou indétectable après une double dose du vaccin, nous sommes encouragés par le fait que ce chiffre n’est pas plus élevé.

“Cependant, il est possible que même une protection partielle soit cliniquement bénéfique.

“C’est quelque chose que nous surveillerons de près.”

S’adressant également à la BBC, le professeur Eleanor Riley, experte en immunologie et maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré : « Comme ce sont les cellules T qui sont particulièrement efficaces pour nous empêcher de tomber gravement malades et d’avoir besoin d’un traitement hospitalier, nous nous attendrions à ce que le vaccin offre toujours une protection substantielle à la plupart de ces personnes très vulnérables. »

Les enregistrements britanniques de la période de 24 heures du vendredi au samedi montrent 37 622 nouvelles infections dues à l’agent pathogène mortel et 147 autres décès liés au coronavirus.

Pour l’ensemble du Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, 133 988 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour le coronavirus et il y a eu 7 168 806 infections confirmées en laboratoire.